Jessica Simpson từng từ chối đóng 'The Notebook' vì cảnh nóng

Trong cuốn hồi ký Open Book, ca sĩ Jessica Simpson kể lại một trải nghiệm đáng buồn khi quyết định ly hôn chồng cũ Nick Lachey năm 2004.

"Quyết định ly hôn được đưa ra khi tôi đang trên máy bay nhưng các hành khách cùng chuyến không hề biết gì ngoài việc Jessica Simpson đang khóc nức nở trong khoang hạng nhất", nữ ca sĩ viết. Chuyến bay hôm đó chiếu The Notebook, bộ phim mà hãng hàng không giới thiệu mọi người đều nên xem trong đời. Jessica đã nghĩ: "Chúa ơi, bộ phim lãng mạn nhất thế giới, mà tôi thì vừa rời xa Nick".

Jessica Simpson thời đỉnh cao nhan sắc.

"Tôi biết chính xác bộ phim kể về chuyện gì bởi tôi đã đọc kịch bản nhưng từ chối tham gia vì trong phim có một cảnh nóng cùng Ryan Gosling. Bộ phim được phát ở tất cả màn hình trên máy bay. Tôi đã bị cuốn vào đó. Giá mà tôi có một tình yêu kéo dài mãi mãi như thế", Simpson chia sẻ trong cuốn hồi ký.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận cô từng phải lòng Ryan Gosling khi họ cùng đi thử vai cho phim The Micky Mouse Club. "Trước khi mọi người biết Ryan có sức hút đến nhường nào, tôi đã nhận ra từ trước đó rồi", Simpson kể về cảm xúc lần đầu gặp Ryan Gosling khi cô 12 tuổi.

The Notebook dựa trên cuốn tiểu thuyết lãng mạn cùng tên của nhà văn ăn khách người Mỹ, Nicholas Sparks. Nhờ đóng vai nữ chính trong phim này, Rachel McAdams vụt sáng tại Hollywood. Cảnh nhạy cảm Jessica Simpson đề cập trong cuốn hồi ký là khi cặp đôi Noah và Allie cùng chèo thuyền trên hồ bất ngờ gặp cơn mưa lớn. Họ trao nhau nụ hôn lãng mạn dưới mưa trước khi trở về nhà và ân ái.

Jessica Simpson từng từ chối đóng 'The Notebook' vì cảnh nóng Trích đoạn cảnh nóng trong 'The Notebook'.

Sau khi chia tay Nick Lachey, Simpson hẹn hò với Tony Romo nhưng anh cũng không thoải mái với việc cô đóng cảnh thân mật. "Anh ấy không muốn tôi đóng những cảnh hôn - điều không thể thiếu trong những bộ phim hài lãng mạn. Trong khi đây là thể loại phim tôi có khả năng trúng vai cao nhất. Tôi biết một số người không chịu đựng được việc có ai đó gần gũi với bạn gái của họ, ngay cả đó là công việc", Simpson nói về yêu cầu của bạn trai cũ.

Simpson giải thích Romo sợ cô sẽ yêu bạn diễn, nhất là trước đó cô từng "có cảm xúc" với Johnny Knoxville khi đóng phim The Dukes of Hazzard. Lúc đó, cô vẫn chưa ly hôn Lachey. "Đúng là hồi ấy tôi đã không lý trí. Nhưng tôi sẽ không lặp lại điều đó với Tony", cô viết.

Jessica Simpson sinh năm 1980, là ca sĩ, diễn viên và nhà thiết kế thời trang người Mỹ. Năm 16 tuổi, cô ký hợp đồng thu âm với hãng Columbia Records và ra mắt album đầu tay Sweet Kisses năm 1999. Cô cũng góp mặt trong các phim Employee of the Month, The Love Guru, Private Valentine.

Jessica kết hôn với ca sĩ - diễn viên Nick Lachey năm 2002 và ly dị năm 2006. Cô kết hôn lần hai với cầu thủ Eric Johnson và có cùng nhau 3 người con.

Simpson và ông xã Eric Johnson. Ảnh: GC.

Thúy Anh (Theo ET, Fox)