'Into the Night': Khi mặt trời là bí mật của tận thế

Into the Night (Vào đêm đen) là phim khoa học viễn tưởng hút khách trên Netflix hiện nay. Loạt phim đến từ Bỉ dài 6 tập, dựa trên cuốn tiểu thuyết The Old Axolotl của Jacek Dakaj.

Into the Night kể về sự kiện diệt vong của nhân loại khi mặt trời phát ra tia bức xạ giết chết loài người. Chỉ cần mặt trời ló rạng, loài người sẽ lập tức rơi vào cõi tử dù trốn trong phòng tối nơi ánh nắng không thể lọt tới. Terenzio, quân nhân người Italy từng làm việc ở NATO đã cướp một chuyến bay và cố gắng cảnh báo những hành khách về thảm họa này.

Kế hoạch của họ là phải liên tục di chuyển về hướng tây để chạy trốn mặt trời. Chuyến bay chỉ có duy nhất cơ trưởng Mathieu nắm được kỹ thuật lái máy bay. Cựu quân nhân Sylvie với chút ít kinh nghiệm lái trực thăng cũng buộc phải vào cabin để hỗ trợ Mathieu. Những hành khách còn lại hầu như đều che giấu một bí mật riêng.

Phim không mất thời gian giới thiệu mà đi thẳng vào nội dung chính, đưa khán giả lên máy bay và nhanh chóng bắt đầu hành trình. Câu chuyện về các nhân vật được lồng ghép vào đầu mỗi tập. Into the Night liên tục đưa người xem vào trạng thái hồi hộp với các tình tiết: máy bay liên tục gặp sự cố, không đủ nhiên liệu; Sylvie mạo hiểm tự học cách hạ cánh máy bay khi không có Mathieu hướng dẫn, đặt tính mạng của mọi người vào ranh giới giữa sống và chết; đưa nhầm một nhóm tội phạm giết người lên chuyến bay...

Mỗi thành viên trong đoàn đều như quả bom nổ chậm, có thể gây ra nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trước khi đối mặt với thảm họa thiên nhiên, họ phải đấu tranh với chính những đồng đội của mình. Tuy nhiên, cốt truyện "drama quá mức" khi nghiêm trọng hóa một số tình tiết nhằm tăng kịch tính.

Into the Night là một trong số ít phim không nói tiếng Anh gây được chú ý của khán giả toàn cầu. Phim đang được so sánh với The Platform và Money Heist của Tây Ban Nha. Cộng đồng yêu phim mô tả đây là tác phẩm "must-watch" trên Netflix.

Theo Express, 6 tập của Into the Night mới chỉ sử dụng một phần nội dung của cuốn tiểu thuyết The Old Axolotl. Hơn nữa, đoạn kết bỏ lửng càng củng cố suy đoán phim sẽ có phần hai. Hiện Netflix vẫn theo dõi sức hút của phim trước khi xác nhận có làm tiếp hay không.

