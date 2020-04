Gameshow cấm người chơi quan hệ tình dục để giành 100.000 USD

Too Hot to Handle là show hẹn hò thực tế do Laura Gibson sáng tạo, gồm tám tập. Chủ đề hẹn hò không quá mới mẻ song luật chơi của chương trình này khiến nhiều khán giả tò mò. Cụ thể, 10 người chơi, bao gồm 5 nam, 5 nữ sẽ được đưa đến biệt thự trên một hòn đảo biệt lập trong bốn tuần để trải nghiệm kỳ nghỉ và tìm kiếm một nửa của mình. Dàn thí sinh là những người sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, body nóng bỏng, đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Trong những ngày sống cùng nhau, các thí sinh sẽ nói chuyện, tìm hiểu về đối phương song không được có bất kỳ cử chỉ thân mật nào như ôm, hôn hay làm tình để giành phần thưởng 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng). Để giành chiến thắng, các thí sinh phải tuân thủ luật chơi. Nếu người chơi vi phạm, một khoản tiền phạt sẽ được trừ thẳng vào số tiền thưởng họ nhận được khi chương trình kết thúc, khiến các thành viên còn lại tức giận vì để ảnh hưởng đến kết quả chung.

Dàn thí sinh 'Too Hot to Handle'.

Trong game show này, trợ lý ảo tên Lana sẽ làm quản trò, giám sát mọi hoạt động của dàn thí sinh thông qua camera 24/24. Lana sẽ phổ biến luật chơi, đưa ra những cảnh báo trong các tình huống cần thiết. Trong những tập đầu lên sóng, chàng trai tên Harry và cô người mẫu sở hữu thân hình nóng bỏng - Francesca - đã bị Lana phát hiện hôn nhau trên bờ biển. Hành động này khiến số tiền thưởng dành cho dàn thí sinh bị trừ đi 3.000 USD.

Chia sẻ về luật chơi nghiêm khắc này, Lana giải thích, đây là cách để những người trẻ độc thân, xây dựng tình cảm bền vững. Đây là cách phòng tránh việc quan hệ tình dục bừa bãi, khiến con người mất niềm tin vào tình yêu. Chương trình đứng thứ hai trong danh sách được xem nhiều nhất ngày 20/4 trên Netflix Việt Nam - nơi khán giả thường quan tâm phim ảnh nhiều hơn gameshow truyền hình.

Trước Too Hot to Handle, Netflix cũng phát sóng gameshow Love is Blind. Chương trình này gây chú ý khi xếp người chơi ở những căn phòng được xây thành khoang riêng biệt. Họ được sắp xếp hẹn hò đối phương nhưng không thấy mặt. Khi quyết định đối phương là người phù hợp, thí sinh nam có thể cầu hôn người chơi nữ. Chỉ sau khi cầu hôn, họ mới được nhìn thấy nhau lần đầu. Cặp đôi sau đó sẽ cùng đi du lịch để tìm hiểu nhau kỹ hơn, trước khi làm đám cưới.

Anh Minh