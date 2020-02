'Fast 9' giữ lời hứa đòi 'công lý cho Han'

Mở đầu trailer là nốt nhạc trong bản hit See you again - ca khúc tưởng nhớ nam diễn viên quá cố của loạt phim - Paul Walker. Dom, Letty và con trai Brian tưởng chừng đã có mái ấm trọn vẹn, yên bình nhưng nguy hiểm vẫn rình rập gia đình anh. Letty trao cho con trai vòng cổ thánh giá để bảo vệ cậu bé, báo hiệu một cuộc chiến mới mà họ sắp phải đương đầu.

Kẻ phản diện lần này mà Dom và cả nhóm phải đối mặt là Jacob - một tên siêu trộm, siêu sát thủ, là tay đua trình cao. Bất ngờ hơn, Jacob (John Cena đóng) chính là em trai ruột chưa từng được nhắc đến của Dom. Hắn còn hợp tác với Cipher, kẻ thù xảo quyệt từ Fast 8.

Hai gương mặt phản diện của phim.

Dàn nhân vật quen thuộc của loạt phim như Letty, Tej, Roman Pearce và Sean Boswell - nam chính phần Tokyo Drift - sẽ trở lại. Sự xuất hiện của Sean được fan đồn đoán khá lâu. Màn tái xuất của Sean trong Fast 9 mang theo sự trở lại gây sốc hơn: Han Lue hồi sinh. Nhân vật được cho là đã chết từ năm 2006 trong Tokyo Drift.

Màn hồi sinh gây sốc của Han Lue.

Han Lue là nhân vật được chờ đợi nhất trong phim bởi suốt nhiều năm qua. Series Fast & Furious từng bị khán giả chỉ trích vì đối xử không công bằng với nhân vật. Kẻ phản diện Deckard Shaw chính tay giết Han nhưng đang được "tẩy trắng", không phải lãnh hậu quả cho vụ giết người mà hắn gây ra. Các fan vẫn đòi công lý suốt hơn hai năm qua bằng chiến dịch "Justice for Han".

Hồi tháng 8/2019, biên kịch Chris Morgan của loạt phim đưa ra lời hứa hẹn: "Tôi thích ý tưởng 'Justice for Han'. Han là một nhân vật tôi ngưỡng mộ. Sung Kang (diễn viên thủ vai Han) cũng là một người bạn tuyệt vời. Chúng tôi đã thảo luận về 'Justice for Han' suốt một thời gian dài. Tôi nghĩ khán giả nên biết rằng nó sắp trở thành hiện thực và có lẽ mọi người sẽ hài lòng".

Bộ phim tiếp tục được đạo diễn bởi Justin Lin - người đã đem lại thành công cho Fast & Furious 6 và Fast 5, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc: Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Helen Mirren, Sung Kang và gương mặt nặng ký mới John Cena.

Trailer 'Fast 9' Trailer phim.

Fast & Furious 9 dự kiến khởi chiếu từ 22/5.

Thúy Anh