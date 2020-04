'Fast 9' bị lùi lịch công chiếu một năm vì Covid-19

Hôm nay, Disney thông báo hoãn phát hành Hoa Mộc Lan (Mulan) trong bối cảnh Covid-19 đe dọa toàn cầu. Trước đó, bản phim live-action do Lưu Diệc Phi đóng chính dự kiến ra mắt tại Bắc Mỹ ngày 27/3. Một số quốc gia khác cũng hoãn chiếu Hoa Mộc Lan, trong đó có Trung Quốc.

Poster phim 'Hoa Mộc Lan'.

Phim chuyển thể từ truyện tranh Marvel New Mutant của đạo diễn Josh Boone ban đầu dự kiến phát hành ngày 3/4 cũng bị dời lịch. Tình cảnh tương tự lặp lại với phim kinh dị Antlers chuẩn bị được Disney cho ra mắt ngày 17/4. Như vậy, Disney đã hoãn chiếu cùng lúc 3 bom tấn mùa hè này vì Covid-19. Đại diện của hãng cho biết đang xem xét ngày phát hành mới cho các tác phẩm trên.

Chung số phận, đạo diễn John Krasninski xác nhận bom tấn kinh dị Vùng đất đất câm lặng 2 (A Quiet Place Part II) bị hoãn chiếu vô thời hạn, chưa có ngày phát hành mới. Krasninski viết trên Twitter: "Sau khi cân nhắc trong bối cảnh Covid-19 lan rộng, việc đi lại và tụ tập trên toàn cầu bị hạn chế, Paramount Pictures sẽ thay lịch phát hành Vùng đất câm lặng 2 toàn thế giới".

Poster phim 'Vùng đất câm lặng 2'.

Universal Studios, công ty đứng sau thương hiệu đình đám Fast & Furious, cũng quyết định dời lịch tránh dịch. Thay vì ra mắt ngày 22/5/2020, phim được đẩy xuống tháng 4/2021 - chậm gần một năm so với dự kiến. Trong khi cách đây không lâu, diễn viên chính kiêm nhà sản xuất Vin Diesel khẳng định sẽ phát hành phim đúng lịch như đã hứa với khán giả.

Việc hoãn chiếu dường như là quyết định đúng đắn của Universal vì phần lớn khán giả của Fast & Furious ở nước ngoài, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Các quốc gia như Italy, Hàn Quốc, Trung quốc đều đã đóng cửa rạp chiếu phim.

"Tôi biết người hâm mộ thất vọng vì phải đợi thêm một thời gian nữa. Nhưng chúng tôi đã cân nhắc và đưa ra động thái này nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho khán giả", Vin Diesel nói. Đây là lần thứ hai Fast 9 lùi lịch ra mắt. Trước đó, phim được ấn định ngày 10/4 nhưng lùi xuống 22/5 để tránh "đụng độ" với bom tấn No Time to Die (8/4).

'Fast & Furious' dời lịch một năm vì tình hình dịch bệnh.

Hôm 10/3, hãng Sony Pictures thông báo lùi ra mắt phần hai của phim hoạt hình ăn khách Peter Rabit. Theo đó, lịch phát hành mới là 7/8, chậm 4 tháng so với dự kiến. Nhiều phụ huynh bày tỏ cảm xúc sau khi biết tin: "Bọn trẻ con nhà tôi chắc sẽ nổi điên mất thôi", "Hoãn đến tháng 8 thật à? Tôi mua vé mất rồi, con gái tôi cũng rất mong chờ", "Tôi đã rất háo hức được xem vào cuối tháng này", "Lại đến Peter Rabbit bị hoãn à. Đủ rồi đấy"...

Trước đó, No Time to Die là phim đầu tiên thông báo lùi lịch vì Covid-19. Phim hoãn 7 tháng, sẽ ra mắt vào tháng 11/2020.

Đến nay, Covid-19 đã khiến hơn 134.000 người nhiễm bệnh và gần 5.000 người tử vong trên toàn thế giới. Ngoài Trung Quốc, Italy, Iran và Hàn Quốc trở thành những vùng dịch lớn nhất. Người dân toàn cầu được khuyên không nên tụ tập, thậm chí một số quốc gia cấm dân tiếp xúc xã hội nếu không cần thiết. Hàng loạt rạp chiếu trên thế giới bị đóng cửa, đẩy ngành công nghiệp điện ảnh đến mối lo thiệt hại kinh tế.

Thúy Anh