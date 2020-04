Đạo diễn 'Tom và Jerry' qua đời

Đại diện của ông, Petr Himmel, nói ông qua đời đột ngột tại nhà riêng ở thành phố Prague, Cộng hòa Czech. Nguyên nhân tử vong chưa được xác định.

Ảnh chụp đạo diễn Gene Deitch năm 2018. Ảnh: AP.

Cố đạo diễn tên đầy đủ là Eugene Merrill Deitch, sinh năm 1924 ở Chicago sau đó chuyển đến Prague vào năm 1959. Ban đầu, ông dự định chỉ ở lại 10 ngày nhưng sau đó gặp vợ tương lai của mình và quyết định ở lại thủ đô của Czech.

Gene từng làm việc cho hãng hàng không Mỹ với tư cách nhân viên vẽ phác họa sau đó được đào tạo phi công. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, ông phải nghỉ công việc này. Từ năm 1959, sự nghiệp của Gene phát triển mạnh. Năm 1960, bộ phim Munro của ông giành giải Oscar Phim ngắn hoạt hình hay nhất. Ông cũng được đề cử hạng mục tương tự năm 1964 cho hai phim Here’s Nudnik và How to Avoid Friendship.

Ông từng đạo diễn 13 tập trong series phim hoạt hình ăn khách Tom và Jerry. Ngoài ra, ông còn chỉ đạo một số tập của phim Popeye. Năm 2004, ông nhận được giải thưởng Winsor McCay vì một đời cống hiến cho phim hoạt hình. Ba người con của ông với vợ đầu tiên đều trở thành họa sĩ.

Thúy Anh (Theo Deadline, Mail)