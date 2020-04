Đạo diễn bỏ việc vì sợ bị đổ lỗi cho thất bại của phim Marvel

Năm 2013, Patty Jenkins được chỉ định làm đạo diễn cho phần hai của phim về siêu anh hùng Thor. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau, cô quyết định rút lui khỏi dự án. Lúc đó, nhiều tin đồn cho rằng Jenkins mâu thuẫn với nhà sản xuất. Jenkins chỉ trả lời rằng cô "không phải đạo diễn phù hợp với bộ phim". Đến nay sau 7 năm, cô mới nói rõ hơn, rằng cô lo lắng cho sự nghiệp của mình nếu "cố đấm ăn xôi" với kịch bản Marvel đưa ra.

Trả lời phỏng vấn Vanity Fair, Jenkins thừa nhận cô không tin tưởng kịch bản Thor: The Dark World sẽ mang lại câu chuyện hấp dẫn và lo rằng cô sẽ bị đổ lỗi nếu phim thất bại. Nữ đạo diễn nói:

"Tôi không tin kịch bản đó có thể làm thành bộ phim hay. Nếu vẫn cố thực hiện, có thể tôi sẽ bị đổ lỗi. Đó là lần duy nhất trong sự nghiệp tôi cảm thấy như thế. Có lẽ một đạo diễn khác sẽ hiểu và yêu kịch bản đó hơn tôi. Không thể chỉ đạo một tác phẩm mà ngay chính bạn cũng không có lòng tin".

Patty Jenkins và diễn viên - hoa hậu Gal Gadot trên phim trường 'Wonder Woman'.

Trực giác của Patty Jenkins đã đúng. Thor: The Dark World được coi là bộ phim chán nhất của Marvel tính đến nay. Sau khi rời dự án, cô bắt tay vào thực hiện Wonder Woman, một tác phẩm vô cùng thành công của DC - studio đối đầu với Marvel. Năm 2017, bộ phim mang về 821 triệu USD, mở đường cho phần tiếp theo và các phim siêu anh hùng khác của DC phát triển.

Phần hai Wonder Woman 1984 tiếp tục do Patty Jenkins chỉ đạo. Bom tấn dự kiến ra mắt ngày 5/6 nhưng đã phải lùi đến 14/8 do Covid-19.

Thúy Anh