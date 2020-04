Dàn trai tài, gái sắc trong bom tấn anh hùng 'Bloodshot'

"Siêu anh hùng bất khả chiến bại" Vin Diesel

Vin Diesel thủ vai chính trong phim. Anh bắt đầu sự nghiệp từ năm 1990 nhưng đến năm 1995 mới bắt đầu được chú ý khi tự viết kịch bản, đạo diễn và đóng chính trong phim ngắn Milti-Facial. Tác phẩm này thu hút đạo diễn Steven Spielberg đến nỗi ông quyết thay đổi kịch bản bom tấn Saving Private Ryan để Vin Diesel có thể góp mặt. Từ đó, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió.

Ngoại hình của Vin giúp anh bén duyên với những hình ảnh mạnh mẽ như siêu chiến binh trong Pitch Black (2000) và XXX (2002), hay quái xế hàng đầu trong Fast & Furious. Các phim anh đóng chính hầu hết đều trở thành loạt thương hiệu kéo dài nhiều phần.

Bloodshot là lần thứ hai anh hóa thân thành siêu anh hùng. Trước đó, anh đảm nhiệm vai Groot trong Guardians of the Galaxy nhưng chỉ lồng tiếng, không được lộ diện.

"Ác nhân quốc dân" Guy Pearce

Guy Pearce bắt đầu sự nghiệp từ năm 1985. Đến nay, tài tử sở hữu nhiều giải thưởng và đề cử danh giá như Primetime Emmy Award, Quả cầu vàng, Screen Actors Guild Awards hay AACTA Awards...

Đối lập với Vin Diesel, Pearce chuyên đảm nhiệm các vai phản diện. Anh từng đóng chính trong bom tấn "hack não" Memento của đạo diễn Christopher Nolan, Bedtime Stories (2008), Prometheus (2012), Iron Man 3 (2013)...

Trong Bloodshot, Guy Pearce vào vai tiến sĩ Emil Harting - người trực tiếp thí nghiệm công nghệ nanobot tạo ra Bloodshot, thao túng ký ức của anh để làm vũ khí. Emil Harting cũng sẽ là chìa khóa để mở ra tổ chức đen tối PRS (Project Rising Spirit) trong Vũ trụ Valiant.

"Chiến binh nóng bỏng" Eiza González

Là con gái của cựu người mẫu nổi tiếng Mexico, Eiza González bén duyên với nghệ thuật từ sớm. Năm 16 tuổi, cô được chọn làm nữ chính trong phim học đường Lola... Érase una vez. Eiza trở thành cái tên ăn khách ở Mexico khi góp mặt trong nhiều series truyền hình nổi tiếng, trong đó có Gossip Girl: Acapulco - phiên bản làm lại của Gossip Girl.

Năm 2013, nữ diễn viên chuyển đến Mỹ theo đuổi sự nghiệp, được nhận vào loạt phim truyền hình kinh dị From Dusk till Dawn: The Series. Năm 2017, Eiza González trở thành "đả nữ" mới của Hollywood khi gây ấn tượng trong các phim Baby Driver, Alita: Battle Angel, Hobbs and Shaw.

Trong Bloodshot, cô phát huy thế mạnh hành động và đường cong nóng bỏng. Eiza González vào vai KT, chiến binh của RPS. Mối quan hệ giữa cô và Ray Garrison dẫn đến hàng loạt nút thắt bất ngờ.

"Phản diện điển trai" Sam Heughan

Nam diễn viên điển trai người Scotland ghi dấu ấn qua vai diễn Jamie Fraser trong loạt phim Outlander và giành hàng loạt đề cử, giải thưởng danh giá.

Anh được nhiều lời khen ngợi khi góp mặt trong bộ phim hài - hành động The Spy Who Dumped Me (2018). Bloodshot là bước tiến mới trong sự nghiệp của Sam Heughan khi đối đầu với một ngôi sao hạng A như Vin Diesel trên màn ảnh rộng. Tài tử điển trai đóng vai Jimmy Dalton - lính của tổ chức PRS với bộ giáp tăng cường sức mạnh cùng cánh tay máy. Nhân vật này mang đến nhiều rắc rối cho Bloodshot trên chiến trường.

"Hacker bí ẩn" Lamorne Morris

Lamorne Morris là diễn viên hài nổi tiếng của Mỹ. Ngoài sự nghiệp truyền hình đồ sộ, anh còn góp mặt trong nhiều phim ăn khách như Game Night (2018), Yesterday (2019) hay Jumanji: The Next Level (2019).

Trong Bloodshot, Lamorne đóng Wilfred Wagins - chàng hacker bí ẩn có tác động lớn đến cuộc đời của Bloodshot. Đây sẽ là nhân vật then chốt, dẫn đến nhiều sự kiện bất ngờ trong phim cũng như tương lai của Vũ trụ Valiant.

Thúy Anh