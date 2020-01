Dàn 'chị đẹp' góp mặt trong phim riêng của Harley Quinn

Margot Robbie trong vai Harleen Quinzel (Harley Quinn)

Minh tinh người Australia đến Hollywood từ 2010 sau thành công của series Neighbour tại quê nhà. Với thân hình bốc lửa cùng gương mặt sắc sảo, cô nhanh chóng được trao biệt danh "bom sex" mới, nhận nhiều vai diễn khoe hình thể trong các bom tấn. Mới đây, cô nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc Oscar 2020, chứng minh bản thân là diễn viên tài năng chứ không đơn thuần là "bóng hồng" trang trí cho những tác phẩm đình đám.

Sau màn xuất hiện ấn tượng cùng Leonardo DiCaprio trong The Wolf of Wall Street (2013), cô liên tiếp có mặt trong nhiều dự án đình đám như Focus (2015); I, Tonya (2017), Once Upon A Time In Hollywood (2019), Bombshell (2019).

Theo giới chuyên môn, nhân vật Harley Quinn được làm phim riêng có công lớn của Margot Robbie - người đã xuất sắc hóa thân thành nhân vật phản diện trong Suicide Squad (2016). Xuất hiện cùng dàn sao đình đám như Will Smith, Jared Leto, người đẹp Australia được đánh giá là điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Margot thổi làn gió mới vào nhân vật Harley Quinn, thể hiện một nữ ác nhân điên loạn nhưng có trái tim chân thành, ngây thơ.

Trong Birds of Prey, đạo diễn Cathy Yan đặt cô vào hoàn cảnh bị Joker "đá" không thương tiếc và bắt đầu hành trình mới. Không chấp nhận danh phận "kẻ phục tùng", Harley Quinn xây dựng đội quân riêng của mình.

Mary Elizabeth Winstead trong vai Helena Bertinelli (Huntress)

Helena Rosa Bertinelli (Mary Elizabeth Winstead đóng) được biết đến với biệt danh Huntress. Trong Vũ trụ Điện ảnh DC, Helena xuất thân là con gái một trùm mafia. Cha mẹ cô bị giới tội phạm thủ tiêu. Theo tiếng gọi của sự giận dữ và khát khao báo thù, Helena đến thành phố tội ác Gotham với biệt danh Huntress (Nữ thợ săn) nhằm tìm kiếm kẻ thù.

Nữ diễn viên người Mỹ luôn nổi bật khi đóng các nhân vật có nội tâm phức tạp, nổi loạn nhưng đầy quyến rũ. Khán giả có thể chờ đợi một lần hóa thân xuất sắc khác của Mary Elizabeth với vai Huntress, giống cách cô từng để lại dấu ấn với Michelle trong 10 Cloverfield Lane (2016), Ramona Flowers trong bộ phim hành động giả tưởng Scott Pilgrim vs. the World (2010) hay Wendy trong Final Destination (2006)...

Trong phim, nhân vật Helena sẽ đối đầu với Black Mask do tài tử Ewan McGregor - bạn trai ngoài đời của chính Mary - thủ vai.

Jurnee Smollett-Bell trong vai Dinah Lance (Black Canary)

Trong loạt truyện tranh của DC, nhân vật Black Canary từng xuất hiện nhiều lần với các phiên bản khác nhau. Cô được xây dựng là nhân vật giỏi đánh đấm, thường trà trộn vào các băng đảng trước khi ra tay triệt hạ kẻ đứng đầu của chúng.

Đảm nhận vai này là ca sĩ, diễn viên Jurnee Smollett-Bell, người từng xuất hiện trong các series ăn khách như True Blood, Grey’s Anatomy... Không chỉ mạnh mẽ trên màn ảnh, Jurnee còn nổi tiếng là một "chiến binh" ngoài đời thực. Từ năm 11 tuổi, nữ diễn viên tích cực tham gia các chương trình tuyên truyền phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS trong cộng đồng người da màu. Cô có chức danh giám đốc tổ chức vì trẻ em Children’s Defense Fund.

Rosie Perez trong vai Renee Montoya (The Question)

Nhân vật Renee Montoya vốn là một thám tử hoạt động trong sở cảnh sát của thành phố Gotham. Cô đôi khi xuất hiện dưới bí danh siêu anh hùng The Question, chiến đấu với các tổ chức tội phạm nơi đây. Renee đặt mục tiêu cứu người vô tội lên hàng đầu.

Renee do Rosie Perez thủ vai, người từng được đề cử Oscar và Quả Cầu Vàng với phim Fearless (1993) và series In Living Color (1990-1994).

Ella Jay Basco trong vai Cassandra Cain

Trong truyện tranh DC, Cassandra có một tuổi thơ bất hạnh, là con gái một sát thủ và luôn phải tìm cách sinh tồn từ nhỏ. Cô bé tự kiếm sống trên đường phố Gotham với ngón nghề móc túi. Rắc rối đến khi Cassandra lỡ trộm viên kim cương và trở thành đối tượng bị truy đuổi của tên tội phạm quyền lực Black Mask. Băng nhóm của Harley Quinn trở thành chỗ dựa duy nhất của cô bé, đối đầu với thế lực bóng đêm tại Gotham.

Diễn viên nhí 13 tuổi Ella Jay Basco mang hai dòng máu Hàn Quốc và Philippines nhận vai này trong Birds of Prey. Trước đó, cô bé từng tham gia các series như Grey’s Anatomy, Superior Donuts...

Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn khởi chiếu từ 7/2 trên toàn quốc.

