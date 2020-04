Có bao nhiêu ôtô bị phá nát trong series 'Fast & Furious'?

Theo công ty bảo hiểm của Anh Insure the Gap, đến nay đã có 1.487 chiếc xe bị phá hủy, trong đó chưa bao gồm những chiếc bị phá ở hậu trường. Số liệu cụ thể từng phần như sau:

Thống kê này chưa bao gồm số xe bị hỏng khi thực hiện phần gần đây nhất The Fate of the Furious. Theo CNBC, phần này đã sử dụng hơn 300 chiếc xe trong quá trình quay. Vì vậy, số ôtô bị hỏng sau khi quay cảnh va chạm đến hiện tại đếm được khoảng 1.800 chiếc. Nếu thống kê cả phần 9 chưa phát hành, số lượng có thể vượt quá 2.000 chiếc. Con số này sẽ tiếp tục tăng sau khi loạt phim kết thúc phần 10 - phần cuối cùng.

Chiếc xe đắt đỏ nhất bị phá tanh bành là chiếc W Motors Lykan Hypersport trị giá 3,5 triệu USD. "Xế" sang dập nát sau cảnh nhân vật chính lái chiếc xe lao từ tòa nhà này sang tòa nhà khác từ trên cao ở Abu Dhabi trong phần 7. Ngoài ra, các phiên bản của chiếc Doge Charger - gắn liền với nhân vật Dominic (Vin Diesel) - là mẫu xe bị phá nhiều nhất.

Fast Cảnh lao xe giữa hai tòa nhà phá hỏng chiếc ô tô đắt tiền nhất loạt phim.

Fast & Furious là loạt phim về các quái xế đua xe nên đạo diễn Justin cho biết không ngại chi tiền để thực hiện những cảnh đụng độ. Sau khi Fast 9 kết thúc, số tiền rót vào đống xe "phế thải" ước tính lên đến gần 1 tỷ USD.

Vì mọi hoạt động giải trí trên thế giới đều bị đình chỉ do Covid-19, Fast 9 dự kiến chiếu mùa hè này đã được dời lịch sang tháng 4 năm sau.

Thúy Anh (Theo Screenrant)