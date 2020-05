6 bộ phim đưa bạn đến những điểm du lịch nổi tiếng

1. Midnight in Paris (2011)

Một đêm nọ, khi đang lang thang trên con phố Paris xinh đẹp, Gil (Owen Wilson) bỗng lạc vào một chuyến đi không tưởng khi leo lên chiếc xe xuất hiện cùng một tiếng chuông kì lạ.

Trong phim, nhiều địa điểm nổi tiếng ở Paris đồng loạt xuất hiện như phòng sáng tác của danh họa Claude Monet, Bảo tàng Rodin và Nhà thờ Notre Dame. Đạo diễn Woody Allen vốn nổi tiếng với những cảnh phim cực kỳ lãng mạn nên những địa danh đó lên phim trông còn tuyệt vời hơn gấp nhiều lần.

2. Lalaland (2016)

Bộ phim La La Land kể về chuyện tình của chàng nghệ sĩ piano nhạc jazz Sebastian (Ryan Gosling) và nàng diễn viên tham vọng Mia (Emma Stone), xảy ra tại thành phố hoa lệ Los Angeles.

Rất nhiều địa danh tuyệt đẹp của thành phố này xuất hiện trong phim như đài thiên văn Griffith, biển Hermosa, cầu Colorado Street... Vừa được ngắm nhìn cảnh đẹp, vừa lắng nghe thứ âm nhạc tuyệt vời đẳng cấp nhạc kịch thì Lalaland chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.

3. Hector and the Search for Happiness (2014)

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên, kể về hành trình bác sĩ tâm thần Hector (Simon Peg) sống tại thành phố London đột nhiên quyết định lên đường để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi 'hạnh phúc thực sự là gì?'

Bộ phim được ghi hình "sương sương" tại 4 châu lục là châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á và châu Phi. Mỗi nơi đều ẩn chứa nét hấp dẫn đặc biệt qua những phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

4. Begin Again (2013)

Begin Again được chọn là bộ phim miêu tả chân thật nhất "bầu không khí" của thành phố hào nhoáng New York. Cảnh nàng Gretta cầm đàn nghêu ngao hát ở công viên Central Park có thể khiến trái tim bạn rộn ràng không yên.

5. The Secret Life of Walter Mitty (2013)

Bộ phim với tên tiếng Việt là Bí mật của Walter Mitty lấy bối cảnh tại đất nước Iceland xinh đẹp. Phim kể về hành trình thực hiện nhiệm vụ đi tìm bức hình ý nghĩa nhất để làm ảnh bìa cho số cuối cùng của tạp chí Life, nơi anh chàng Walter Mitty đã làm việc trong 16 năm trời. Hình ảnh Wilter chạy băng băng trên tuyến quốc lộ 93 của Iceland cũng sẽ khiến bạn suy nghĩ về giấc mơ của đời mình.

6. Before Sunrise (1995)

Bộ phim "Trước lúc bình minh" vẽ nên mối tình đầu đầy mơ hồ của hai nhân vật chính, trải ra trên bối cảnh của thành phố Vienna thơ mộng, thủ đô nước Áo.

Cô nàng Celine (Jullie Delphi) đang trên chuyến tàu trở về Paris thì vô tình gặp và phải lòng anh chàng Jesse (Ethan Hawke) rồi quyết định theo chân chàng trai đáp xuống thành phố Vienna.

Khung cảnh nhà hát opera quốc gia hay quán cà phê Kleine xuất hiện trong phim dường như càng làm cho tình yêu của hai người trở nên lãng mạn hơn rất nhiều.

Tạm rời xa cuộc sống mệt mỏi, theo chân nhân vật chính đi khám phá một thế giới chưa biết cũng là một ý tưởng không tồi, đúng không?

Thủy Tiên (Theo Insight)