5 series truyền hình nên xem tháng 2

'Locke & Key', chuyển thể từ bộ truyện kinh dị, phiêu lưu cùng tên của con trai Stephen King góp mặt trong thực đơn Netflix tháng 2, cùng 4 siêu phẩm khác.

Locke & Key

"Locke & Key" - bộ truyện tranh kinh dị được yêu thích của Joe Hill (con trai nhà văn Stephen King) xuất bản năm 2008 cuối cùng cũng lên sóng sau bao lần kỳ vọng rồi thất vọng của khán giả, phiên bản truyền hình sẽ phát trực tuyến season đầu tiên trên Netflix vào 7/2.

Phim xoay quanh gia đình Locke và ngôi nhà tổ tiên Key House - một trang viên bí mật chứa đầy những cánh cửa bị khóa và chìa khóa ma thuật. Bộ phim được miêu tả là một tác phẩm đi trước thời đại, một câu chuyện xúc động về gia đình và chắc chắn sẽ là series bùng nổ trong năm nay.

Kế hoạch mang "Locke & Key" lên màn ảnh được 20th Century Fox khởi động từ năm 2010 nhưng sau gần một thập kỷ bộ phim mới được thành hình. Tháng 12/2019 Netflix mua bản quyền phát sóng loạt phim, nỗ lực 10 năm của Fox cuối cùng đã mang về kết quả. Sự thành công của series khoa học viễn tưởng thiếu nhi "Stranger Things" được xem là mở đường cho "Locke & Key" trong lần ra mắt này.

Better Call Saul (Season 4)

Ai từng là fan của loạt phim "Breaking Bad" thì có lẽ không thể bỏ qua "Better Call Saul", series truyền hình Mỹ phát hành năm 2018 được xem là tiền truyện của "Breaking Bad". Cả 2 bộ phim đều được sáng tạo bởi cặp đôi Vince Gilligan và Peter Gould.

"Better Call Saul" lấy mốc thời gian 6 năm trước khi xảy ra các sự kiện trong Breaking Bad". Nội dung 3 season trước tập trung vào bối cảnh năm 2002 - 2003. Season 4 lấy bối cảnh năm 2003 - 2004. Phim xoay quanh Saul Goodman, là một nhân vật đã xuất hiện trong series "Breaking Bad". Saul chính là luật sư đã giúp Walter White và Jesse Pinkman hợp pháp hóa số tiền mà họ kiếm được do buôn ma túy đá. "Better Call Saul" kể về quá khứ lừa đảo của Saul Goodman, trước khi thành luật sư và được biết đến với cái tên khác là James Morgan "Jimmy" McGill (Gọi tắt là Jimmy McGill).

Season 4 được dự báo ở một cấp độ mới, bạo lực và tăm tối hơn 3 season trước. "Better Call Saul" nhận được sự hoan nghênh từ các nhà phê bình và khán giả, bộ phim nhận 6 đề cử tại Emmy 71, bao gồm đề cử Phim truyền hình xuất sắc.

"Better Call Saul" season 4 lên sóng trực tuyến trên Netflix từ 9/2.

Narcos: Mexico (Season 2)

Bộ phim truyền hình Mỹ ban đầu được phát triển như season 4 của loạt phim "Narcos" trên Netflix, nhưng cuối cùng lại được phát hành thành phim riêng biệt. Trong khi "Narcos" tập trung vào việc buôn bán ma túy bất hợp pháp ở Colombia thì "Narcos: Mexico" như tên gọi khai thác của câu chuyện buôn ma túy bất hợp pháp ở Mexico.

"Narcos: Mexico" cho thấy bối cảnh chống nạn buôn bán ma túy vô cùng cam go, khốc liệt ở vùng Nam Mỹ, bắt đầu từ khi việc trồng và bán cần sa ở Mexico chỉ manh mún, nhỏ lẻ, lỏng lẻo và vô tổ chức, đến khi Félix Gallardo (Diego Luna) hợp nhất những tay buôn ma túy thành một đế chế ở Guadalajara vào những năm 80.

Season 1 phát hành từ năm 2018, sau khi nhận nhiều phản hồi tích cực, season 2 tiếp tục phát trực tuyến trên Netflix vào 13/2 tới.

Cable Girls (Season cuối)

Bên cạnh những series gốc của Mỹ thì những bộ phim đến từ châu Âu cũng đáng xem chẳng kém, "Cable girls" là một ví dụ.

Season 5 và cũng là season cuối của series truyền hình Tây Ban Nha "Cable Girl" lên sóng đúng dịp Valentine 14/2 sẽ là món quà đặc biệt ý nghĩa cho chị em. Bộ phim lấy bối cảnh thập niên 20, khi một công ty viễn thông bắt đầu đi vào hoạt động ở Madrid, 4 phụ nữ trẻ được nhận vào làm việc trong công ty này. Giữa thủ đô tráng lệ, văn minh bậc nhất châu Âu thời bấy giờ nhưng "bình đẳng giới" vẫn là một khái niệm xa vời, phụ nữ vẫn bị ngược đãi, bóc lột, coi thường thậm tệ khi làm việc dưới ách đàn ông. "Cable girls" là tiếng nói nữ quyền từ thời hiện đại vọng về, ca ngợi sức mạnh của những người phụ nữ trong quá khứ.

Altered Carbon (Season 2)

Đầu năm hack não với loạt phim khoa học viễn tưởng "Altered Carbon" season 2. Season 1 của phim thành công rực rỡ, nhận được sự yêu thích của hàng triệu khán giả trẻ, Season 2 hứa hẹn đưa khán giả vào thế giới tương lai phức tạp và lôi cuốn hơn nữa.

"Altered Carbon" lấy bối cảnh tương lai vào năm 2384, khi linh hồn của con người được số hóa và có thể tải về bất kì cơ thể nào mà họ muốn, thể xác lúc này chỉ được xem là công cụ để lưu trữ linh hồn, cái chết bị xóa sổ vĩnh viễn. Bộ phim là cuộc đào sâu nghiên cứu về bản chất của loài người, mang yếu tố trinh thám hoài cổ bên trong vỏ bọc viễn tưởng, mở ra cho người xem những suy nghĩ đa chiều về sự sống và cái chết, về giá trị của sự tồn tại trong vũ trụ này.

Altered Carbon (Season 2) phát trực tuyến từ 27/02 trên Netflix.

Trúc An