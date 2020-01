5 phim kinh dị hay nhất 2019

Escape Room (Căn phòng tử thần)

Phim mở đầu bằng việc tập hợp 6 người chơi "xấu số" tại phòng chờ của Minos, một thương hiệu Escape Room nổi tiếng toàn cầu. Họ bao gồm: cô nàng mọt sách nhút nhát Zoey, anh chàng nhân viên Ben trông có vẻ xấu tính, cô nàng cựu binh Amanda, lão công nhân mỏ Mike, cậu game thủ vô tư Danny và anh chàng môi giới chứng khoán tự cao Jason. Họ đến đây vì những lý do riêng nhưng tất cả đều được tổ chức Minos hứa hẹn giải thưởng 10.000 USD nếu thắng cuộc.

Sau đó, họ nhận ra chính căn phòng chờ là một "escape room". Cả nhóm phát hoảng khi phát hiện chẳng có nhân viên trợ giúp nào đằng sau cửa kính. Trong lúc đó, một cỗ máy phát nhiệt xuất hiện từ trên trần, khiến nhiệt độ phòng mỗi lúc một cao. Sáu người kết hợp với nhau tìm cách thoát thân. Những tưởng ban tổ chức chỉ muốn tạo thêm kịch tính và tăng độ khó của game thì bất ngờ, một người chơi chết thảm ở thử thách thứ hai. Từ lúc này, họ biết mình đang tham gia một trò chơi kinh dị sống còn.

Mặc dù được sản xuất với kinh phí chỉ 9 triệu USD, bộ phim vẫn được nhiều khán giả ca ngợi bởi sự hồi hộp, kịch tính với nhiều pha "hack não". Phim đã thu về hơn 155,7 triệu USD.

Escape Room Trailer Trailer phim Escape Room.

Scary Stories to Tell in the Dark (Chuyện kinh dị lúc nửa đêm)

Bộ phim chuyển thể từ cuốn sách kinh dị nổi tiếng Scary Stories to Tell in the Dark của Alvin Schwartz, là tuyển tập những mẩu truyện ngắn kinh dị dành cho trẻ em được sưu tầm từ văn hóa Bắc Mỹ. Tập truyện nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu, thu hút cả trẻ em và người lớn, đến nay đã bán được hơn 7 triệu bản.

Phiên bản điện ảnh theo chân nhóm thiếu niên hiếu kỳ tại một thị trấn nhỏ vào năm 1968. Trong một lần khám phá ngôi nhà ma ám, nhóm bạn tìm thấy quyển sách của Sarah Bellows, một cô bé với quá khứ đầy đau khổ. Lần lượt, những mẩu truyện trong sách của Sarah trở thành hiện thực, những con bù nhìn ma quỷ, quỷ bạch tạng hay quỷ mất ngón... đã gieo rắc ác mộng cho các thành viên trong nhóm.

Trên trang web tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes , bộ phim giữ tỷ lệ phê duyệt 79% dựa trên 163 đánh giá, với điểm trung bình là 6,57/10. Phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và thu về tổng cộng 104 triệu USD trên toàn thế giới so với ngân sách sản xuất khoảng 28 triệu USD.

Chuyện kinh dị lúc nửa đêm Trailer Trailer phim Scary Stories to Tell in the Dark.

It: Chapter Two (Gã hề ma quái 2)

Ra mắt vào năm 2017, It đã tạo cơn sốt trên toàn cầu và lập nên những kỷ lục bất ngờ. Không chỉ thành công về mặt thương mại, It còn được giới phê bình đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật cũng như tính triết lý ẩn dụ phía sau "gã hề ma quái".

Lấy bối cảnh 27 năm sau sự kiện của phần trước, It Chapter Two vẫn là câu chuyện về những cô cậu bé của nhóm The Losers Club, lúc này đã trưởng thành và đối mặt với vô số vấn đề trong cuộc sống. Chưa dừng lại ở đó, ám ảnh ma hề Pennywise cứ 27 năm lại xuất hiện một lần tại thị trấn Derry buộc bảy cô cậu bé ngày nào tiếp tục bị cuốn vào cuộc chạm trán giữa hai bên thiện và ác.

Những tình tiết vừa kinh dị vừa đau buồn được ông lồng ghép vào phim rất tự nhiên. Hàng loạt câu thoại đắt giá được các nhân vật Bill, Beverly hay Richie thể hiện đầy ám ảnh. Cách hội Loser tiêu diệt được gã hề cũng rất ấn tượng và xuất sắc.

Việc gắn mác 18+ khiến bộ phim không ngần ngại mang đến những hình ảnh chân thực cũng như kinh dị nhất. Máu tươi và xác người xuất hiện khắp nơi, thậm chí nó còn được thể hiện ở mức độ ghê rợn, khiến người xem phải ám ảnh vì độ dã man của nó.

Trailer mới của 'It: Chapter 2' đầy ám ảnh và điên loạn, hé lộ một cực phẩm phim kinh dị Trailer phim IT: Chapter Two.

Doctor Sleep

Doctor Sleep được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 2013 của ông hoàng truyện kinh dị Stephen King, được coi là hậu truyện của tác phẩm kinh điển The Shining (1980).

Trong The Shining, cậu bé Danny Torrance là một người "thấu thị" có khả năng nhìn được quá khứ, tương lai và giao tiếp với các linh hồn. Năng lực này từng giúp cậu và mẹ chạy trốn khỏi sự truy sát của người cha điên loạn tại khách sạn ma ám Overlook.

Doctor Sleep lấy bối cảnh 40 năm sau, Danny Torrance đã trưởng thành, sử dụng năng lực của mình giúp những linh hồn sắp lìa bỏ cõi đời ra đi thanh thản. Vì thế, anh được mệnh danh là Doctor Sleep. Nhưng Danny không phải là người duy nhất có khả năng thấu thị. Những người như anh, trong đó có cô bé Abra, đang trở thành mục tiêu săn đuổi của hội kín True Knot - những kẻ chuyên truy sát những người có năng lực đặc biệt như Danny và Abra để có cuộc sống bất tử.

Bộ phim gặp phải cái bóng quá lớn từ The Shining của Stanley Kubrick, nhưng vẫn nhận được những đánh giá tích cực từ các nhà phê bình do đã bám sát với tiểu thuyết của Stephen King. Rotten Tomatoes đánh giá phim với điểm trung bình là 6,92/10.

Doctor Sleep Trailer Trailer phim Doctor Sleep.

Us (Chúng ta)

Sau thành công ngoài mong đợi của Get Out, bộ phim kinh dị thứ hai của Jordan Peele đã khẳng định tài năng và sự am hiểu của đạo diễn này về thể loại phim kinh dị thời hiện đại.

Us kể về chuyến ghé thăm một ngôi nhà ven biển của cặp vợ chồng Gabe và Adelaide Wilson cùng những đứa con và người bạn thân Tyler. Kỳ nghỉ tuyệt vời của gia đình bỗng trở thành nỗi ám ảnh khi có sự xuất hiện của một vài vị khách "cầm kéo" không mời mà tới cùng hàng loạt tình tiết gay cấn xảy ra. Những kẻ này luôn biết chính xác những gì nhà Wilson nghĩ. Ngoại hình không khác biệt nhưng khuôn mặt lại có biểu cảm kỳ dị, tính cách tàn bạo và máu lạnh hơn rất nhiều. Họ chính là bản sao vô tính của tất cả thành viên gia đình Wilson.

Us quy tụ dàn diễn viên đình đám của Hollywood. Diễn xuất của các nhân vật đều được đánh giá ở mức xuất sắc. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần mang đến thành công cho Us là phần âm nhạc. Phần nhạc rùng rợn đã giúp phim lọt vào danh sách đề cử Oscar 92. Us đạt được thành công lớn về mặt thương mại, thu 253,6 triệu USD toàn cầu so với kinh phí làm phim chỉ 20 triệu USD.

Us Trailer Trailer phim Us.

