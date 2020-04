5 bí mật hậu trường phim 'Thor: Ragnarok'

Trước khi trở nên được yêu thích như hiện nay, Thor không phải cái tên được nhiều kỳ vọng trong vũ trụ điện ảnh Marvel bởi hai phần đầu tiên năm 2011 và 2013 bị chê kịch bản chán, nhân vật không thú vị. Sau khi Taika Waititi nhận được ghế đạo diễn phần Ragnarok, bộ phim đã "thay máu". Thần Sấm theo đó được lột xác cả về ngoại hình lẫn tính cách, trở nên hiện đại và hài hước hơn.

Dưới đây là những bí mật về bộ phim khiến khán giả phải té ngửa.

80% lời thoại trong phim là tự phát

Việc diễn viên tự nghĩ ra lời thoại ngẫu hứng không phải hiếm gặp, Thor: Ragnarok cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bất ngờ là số lời thoại ngẫu tự phát trong phim chiếm đến 80% theo như đạo diễn Taika Waititi thừa nhận.

Ngoài ra, Thor: Ragnarok không phải bộ phim Marvel duy nhất được tạo nên từ nhiều sự ngẫu hứng. Robert Downey Jr nổi tiếng với những lời thoại tự phát khi vào vai Tony Stark của vũ trụ điện ảnh Marvel. Trong đó, có câu thoại kinh điển "I am Iron Man" ở cuối cuối Iron Man (2008).

Câu thoại hay nhất trong phim do một cậu bé nghĩ ra

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, nam chính Chris Hemsworth nói về phân cảnh Thor và Hulk hội ngộ trên đấu trường. Cụ thể, Thor bị "bắt cóc" và bị ép ra sàn đấu với "quái vật khổng lồ". Khi đối thủ xuất hiện, anh hét lên sung sướng khiến cả khán đài sững sờ. Thor giới thiệu với khán giả: "Chúng tôi quen nhau. Anh ấy là đồng nghiệp" (We know each other, He's a friend from work). Dứt lời, Thor bị Hulk lao vào đập tơi tả.

Hemsworth tiết lộ câu thoại trên do một cậu bé trong chương trình Make-A-Wish gợi ý khi cậu tới thăm phim trường Thor: Ragnarok. Ê-kíp rất tâm đắc và đưa luôn vào trailer. Khi phim chiếu, câu thoại trở thành chất xúc tác gây cười cho khán giả.

Vợ của Chris Hemsworth và Taika Waititi làm cameo trong một cảnh

Khi Thor bị thương, có vài người hầu đã đến chăm sóc cho anh nhưng tất cả đều không lộ mặt. Hai người trong đó do Chelsea Winstanley - vợ của đạo diễn Taika Waititi và Elsa Pataky - người mẫu, diễn viên gốc Tây Ban Nha, đồng thời là bà xã của Chris Hemworth thủ vai. Không ai nhận ra điều này cho đến khi Taika Waititi tiết lộ.

Vua Odin suýt nữa không xuất hiện

Thor: Ragnarok là lần cuối cùng Anthony Hopkins đóng vai Odin. Ông cũng từng xuất hiện trong hai phần trước đó. Hopkins thừa nhận sau khi phần hai đóng máy, ông đã có ý định dừng vai, thậm chí "quên" luôn nhân vật này - cho thấy ông không hài lòng với The Dark World - phần phim bị đánh giá tệ nhất MCU.

Tuy nhiên khi nghe tin Taika Waititi sẽ ngồi ghế đạo diễn, Hopkins đã nghĩ lại và quyết định đóng tiếp. Cuối cùng, nhân vật Odin của Hopkins đã có cái kết hay hơn. Cái chết trong phần trước của ông bị cho là quá buồn.

Đạo diễn rất tích cực đóng vai phụ

Như người hâm mộ Taika Waititi đều biết ngoài khả năng đạo diễn, anh còn có khả năng diễn xuất. Bởi vậy, đạo diễn người New Zealand thường xuyên góp mặt trong những bộ phim do anh chỉ đạo. Trong Thor: Ragnarok, anh vào vai nhân vật hài hước: chàng người đá Korg. Tuy nhiên Korg không phải vai duy nhất anh đóng trong phim.

Thor: Ragnarok có nhân vật người lửa Surtur được tạo ra bằng kỹ xảo. Để dựng được nhân vật này cần người thật đóng, sau đó sử dụng motion-capture (công nghệ bắt chuyển động) để "biến hình". Taika Waititi lại một lần nữa đích thân đảm nhiệm vai trò này. Ngoài ra, anh cũng tham gia làm "cái đầu thứ 3" của nhân vật 3 đầu Haju.

Thúy Anh