2019: Điểm dừng chân của những thương hiệu hàng chục năm tuổi

Star Wars

Ra mắt lần đầu năm 1977, Star Wars có tuổi đời 43 năm với 11 phần phim. Trong đó có 3 phần tiền truyện (phần I, II, III), truyện gốc (IV, V, VI), hậu truyện (VII VIII IX) và hai phần ngoại truyện Rogue One và Solo: A Star Wars Story. Thương hiệu này hiện kiếm được khoảng 10 tỷ USD. Phần có doanh thu cao nhất là The Force Awakens với 2,06 tỷ USD, đứng thứ tư phim ăn khách nhất thời đại.

9 phần nằm trong mạch phim chính của Star Wars.

Phần mới nhất The Rise of Skywalker vừa phát hành là dấu chấm hết cho saga đầu tiên của Star Wars, mở ra kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, The Rise of Skywalker không mang lại cái kết vẻ vang cho thương hiệu phim lâu đời. Trên Rotten Tomatoes, phim có số điểm 52%, thấp nhất trong toàn bộ thương hiệu, thậm chí thấp hơn cả 3 phần tiền truyện. Nội dung bị đánh giá có nhiều lỗ hổng trong cốt truyện, "sao chép" Avengers: Endgame.

Star Wars: The Rise of Skywalker Trailer Trailer 'Star Wars: The Rise of Skywalker'.

Avengers

Hãng Marvel là studio đặt nền móng cho vũ trụ điện ảnh. Bắt đầu từ năm 2008 với những bộ phim lẻ về các nhân vật, đến năm 2012, lần đầu tiên hãng đưa các nhân vật này vào cùng một bộ phim. Marvel tiếp tục áp dụng chung một công thức cho đến nay: giới thiệu nhân vật mới, xây dựng sự kiện liên quan, phát triển trên một cốt truyện thống nhất, cuối cùng là cho tất cả xuất hiện cùng nhau.

22 phim nằm trong Infinity Saga của Marvel.

Vũ trụ điện ảnh Marvel đã đi qua 3 giai đoạn, kết thúc mỗi giai đoạn là một tập Avengers. Phần gần đây nhất, Avengers: Endgame, đã mang lại cái kết lẫy lừng cho thương hiệu, tạo cơn sốt toàn cầu và lập kỷ lục phim ăn khách nhất thế giới. Đây cũng là phần khép lại Infinity Saga kéo dài 11 năm. Giai đoạn 4 bắt đầu từ năm 2020 sẽ mở ra một saga mới.

Kỹ xảo VFX trong Avengers: Endgame Kỹ xảo tạo ra trận chiến trong 'Avengers: Endgame'.

Rambo

Rambo là thương hiệu phim hành động giá rẻ, dựa trên cuốn tiểu thuyết First Blood. Phần đầu phát hành năm 1982 với kinh phí chỉ khoảng 15 triệu USD nhưng thu về 125 triệu USD, là cú hích để hãng sản xuất thêm 4 tập tiếp theo. Loạt phim gắn liền với hình ảnh nam diễn viên Sylvester Stallone từ khi ông còn trai trẻ đến nay đã 73 tuổi. Tập phim được đánh giá hay nhất là First Blood Part II (1985) có doanh thu hơn 300 triệu USD.

Vai Rambo do Sylvester Stallone thủ vai.

Phần mới nhất - Last Blood cũng là phần kết thúc, kể về cuộc chiến cuối cùng của người hùng Rambo trước khi chính thức giải nghệ. Phim có cái kết mở để người xem tự quyết định số phận sống còn của nhân vật. Trở lại sau 31 năm, Last Blood giảm sức hút rõ rệt. Sau hơn 4 tháng phát hành, hiện phim mới kiếm được 91,4 triệu USD trong khi kinh phí thực hiện là 50 triệu USD.

X-Men

Sau khi Disney hoàn tất thương vụ mua lại 20th Century Fox với giá 71 tỷ USD, Nhà Chuột được phép quyết định số phận của các phim do Fox sở hữu, trong đó có X-Men. Ra mắt từ 2000, đến 2019, X-Men có tổng cộng 8 phần và 3 ngoại truyện: Logan, Deadpool, Deadpool 2.

Tuy nhiên vì xây dựng cốt truyện không thống nhất từ đầu nên Fox làm dòng thời gian của X-Men bị rối tung, khó hiểu, các sự kiện chồng chéo thiếu logic. Để khắc phục điều này, Disney cho xóa sổ toàn bộ vũ trụ X-Men và xây dựng lại từ đầu. Hiện chưa có kế hoạch cụ thể về tương lai của X-Men sau khi về tay Disney.

Lắm sạn, hổng cốt truyện, thảm họa, lãng xẹt... là những điều khán giả nhớ về phần cuối của X-Men.

Phần cuối cùng trong loạt phim về các dị nhân, Dark Phoenix, được coi là "thảm họa", chứa hàng tá "sạn". Không chỉ nhận điểm số Rotten Tomatoes thấp nhất trong cả thương hiệu, Dark Phoenix còn lập kỷ lục phim siêu anh hùng sụt giảm doanh thu nhanh nhất từ trước đến nay. Đây được coi là hồi kết đáng quên của thương hiệu nổi tiếng 19 năm tuổi.

Thúy Anh