10 series truyền hình hay nhất trên Netflix 2019

2019 tiếp tục là năm ăn nên làm ra của Netflix với hàng loạt phim truyền hình gốc ra mắt liên tục. Dưới đây là 10 phim hay nhất iOne đề xuất cho bạn.

Netflix ngày càng chứng tỏ mình là một đối thủ đáng gờm trong cuộc chạy đua truyền hình trực tuyến. Nếu như thất bại khá nhiều ở thị trường phim lẻ, thì trong lĩnh vực phim dài tập, những siêu phẩm đóng mác Netflix luôn khiến các ông lớn như Disney hay HBO phải dè chừng.

Đầu phim phong phú, nội dung đa dạng, đầu tư kĩ xảo mạnh tay, các series truyền hình không chỉ giúp Netflix thu về một lượng khán giả khổng lồ, mà còn giúp hãng ghi điểm trong các giải thưởng điện ảnh - truyền hình quan trọng.

10. Dead To Me (Season 1)



Điểm IMDb: 8.1/10

Rotten Tomatoes: 86%

Ở vị trí số 10 là "Dead to me" (Mùa 1) - bộ phim truyền hình hài kịch đen do Liz Feldman chỉ đạo sản xuất, công chiếu vào 3/5/2019 với sự góp mặt của 2 ngôi sao Christina Applegate và Linda Cardellini. Mùa đầu tiên nhận được đánh giá tích cực và vào tháng 6, Netflix đã lên kế hoạch thực hiện tiếp mùa 2. Tại lễ trao giải Emmy lần thứ 71, Christina Applegate nhận được 1 đề cử cho nữ chính xuất sắc.

"Dead to me" kể về tình bạn giữa Jen (Applegate) và Judy (Cardellini), hai người phụ nữ quen nhau khi cùng tham gia lớp trị liệu tinh thần sau cú sốc về cái chết của chồng. Chồng Jen vừa chết bởi tai nạn giao thông, còn chồng sắp cưới của Judy chết vì lên cơn đau tim. Hai nhân vật đối diện với mất mát với hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Trong khi Jen cảm thấy cuộc đời sụp đổ, một mình vật lộn trong đau đớn, thì Judy duy trì những suy nghĩ tích cực. Sự khác biệt này nhanh chóng dẫn đến mối liên kết sâu sắc giữa 2 người. Tuy nhiên, Judy nắm giữ một bí mật đen tối tạo ra plot twist của phim, khi cô có liên quan đến cái chết của chồng bạn. Jen dần bình tâm lại và khám phá ra bí ẩn sau cái chết và góc khuất trong cuộc sống của chồng mình.

9. I Think You Should Leave with Tim Robinson (Season 1)

Điểm IMDb: 7.6/10

Rotten tomatoes: 91%

"I Think You Should Leave with Tim Robinson" có lẽ là series truyền hình hài hước nhất của Netflix. Phần 1 gói gọn trong 6 tập khiến nhiều khán giả cảm thấy chưa đã, tuy nhiên Netflix đã công bố phim sẽ trở lại với phần 2 vào 2020.

"I Think You Should Leave with Tim Robinson" thuộc thể loại hài kịch phác họa, phim có sự tham gia của Tim Robinson trong vai trò diễn viên, người đồng sáng tạo và sản xuất. Mùa đầu tiên ra mắt vào 23/4/2019. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, mùa đầu tiên giữ tỷ lệ tán thành 90% với xếp hạng trung bình 7,25/10.

Trên IndieWire, các nhà phê bình lần lượt mô tả loạt phim này bằng những từ như "mất trí", "kì quặc", nhưng cuối cùng là "tuyệt vời", một hài kịch hoàn hảo.

8. BoJack Horseman Season 6 (Phần 1)

Điểm IMDb: 8.6/10

Rotten Tomatoes: 97%

Bộ phim hoạt hình hài của Netflix đang trong giai đoạn phát sóng mùa thứ 6 và cũng là mùa cuối cùng. Phần 1 đã phát trực tuyến 8 tập vào tháng 10/2019, phần 2 sẽ ra mắt vào cuối tháng 1/2020. "BoJack Horseman" đã chinh phục khán giả và các nhà phê bình kể từ khi phát sóng phần 2. Hiện tại, phần 6 vẫn tiếp tục hút khách nhưng Netflix biết đâu là điểm dừng ấn tượng và nhường chỗ cho những dự án truyền hình hấp dẫn khác trong tương lai.

Trong 5 phần trước, "BoJack Horseman" đã xây dựng câu chuyện hài hước về BoJack trầm cảm, nghiện ngập, và thường xuyên tìm kiếm sự giúp đỡ nhầm chỗ. Ở phần 6 này, BoJack (do Will Arnett lồng tiếng) đã tìm thấy nơi sáng sủa để làm lại cuộc đời khi đến trung tâm phục hồi chức năng Pastiches. Chuyến đi dài 8 tập của chú ngựa vẫn cực kì hài hước dù đã bớt đen tối hơn trước. Nhà sản xuất của bộ phim đã bắc thang một cách thông minh để đưa câu chuyện từ hài hước châm biếm sang hài hước tích cực.

7. Stranger Things Season 3

Điểm IMDb: 8.4/10

Rotten Tomatoes: 89%

"Stranger things" lấy cảm hứng từ thời khán giả mê đắm trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng, tâm linh. Bối cảnh phim diễn ra tại thị trấn nhỏ ở Indiana năm 1983, nhân vật chính là Joyce Byers (Winona Ryder). Mùa đầu tiên tập trung vào cuộc điều tra vụ mất tích của một cậu bé 12 tuổi giữa những sự kiện siêu nhiên xảy ra xung quanh thị trấn. Mùa 2 lấy bối cảnh 1 năm sau đó, tháng 10/1984, phim tập trung vào phần hậu quả để lại sau các sự kiện ở mùa 1. Các nhân vật trong phần 2 đều đang nỗ lực để trở lại cuộc sống bình thường. Mùa 3 vừa phát sóng năm ngoái, lấy bối cảnh tháng 7/1985, khai thác những mối đe dọa mới với thị trấn.

Anh em nhà Duffer - người sáng tạo "Stranger things" đã phát triển bộ phim theo cách pha trộn giữa thể loại điều tra và viễn tưởng. Phim chịu ảnh hưởng từ các tác phẩm của Steven Spielberg, John Carpenter và Stephen King. Phần 1 của "Stranger things" gồm 8 tập ra mắt ngày 15/7/2016, nhận được sự hoan nghênh đặc biệt của khán giả về nội dung, âm nhạc, diễn xuất cũng như đạo diễn phim. Phần 2 gồm 9 tập phát hành ngày 27/10/2017. Phần 3 gồm 8 tập lên sóng vào 4/7/2019. Vào tháng 9 năm nay, Netflix đã công bố sẽ sản xuất tiếp mùa 4. Anh em Duffer xác nhận rằng "Stranger things" có khả năng sẽ kết thúc sau 4 hoặc 5 mùa.

6. When They See Us

Xếp hạng IMDb: 9/10

Rotten Tomatoes: 96%

Xếp thứ sáu trong danh sách xếp hạng phim truyền hình hấp dẫn nhất trên Netflix trong 2019 là bộ phim dựa trên tội ác có thật, "When They See Us" kể lại câu chuyện khủng khiếp qua từng tập phim khiến khán giả có cái nhìn chính xác và đa chiều về vụ án từng xảy ra.

"When They See Us" mới phát sóng hồi tháng 5/2019 nhưng đã nhận được làn sóng yêu thích cực lớn từ người xem truyền hình. Truyện phim dựa trên các sự kiện của vụ án Central Park, New York năm 1989, đi sâu khám phá cuộc sống của gia đình 5 nghi phạm nam bị buộc tội và truy tố sai về các tội danh hãm hiếp và hành hung một phụ nữ ở công viên trung tâm.

"When They See Us" được hoan nghênh tại lễ trai giải Emmy 71, phim nhận 11 đề cử, trong đó Jharrel Jerome giành giải Nam chính xuất sắc.

5. Santa Clarita Diet Season 3

Điểm IMDb: 8.4/10

Rotten Tomatoes: 100%

Series hài kinh dị này đã tạm biệt khán giả sau mùa 3 được phát sóng vào 29/3/2019. Mùa 3 của "Santa Clarita Diet" được đánh giá là bữa tiệc hào phóng, hài hước một cách bệnh hoạn. Người hâm mộ cho rằng đây có lẽ là bộ phim hay nhất Drew Barrymore từng tham gia, mỗi nhân vật trong "Santa Clarita Diet" đều vô cùng thú vị và được khán giả yêu thích.

Phim xoay quanh cặp vợ chồng Sheila (Drew Barrymore) và Joel (Timothy Olyphant), 2 người đang trải qua thời gian êm đềm sau hôn nhân. Thế giới của họ bắt đầu thay đổi khi Sheila biến thành xác sống và bắt đầu thèm thịt người. Joel và gia đình cố hết sức giúp Sheila thoát khỏi căn bệnh kì quái ghê rợn của mình. Họ phải tìm cách đối phó với hàng xóm và tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng của Sheila.

4. Mindhunter Season 2

Điểm IMDb: 8.7/10

Rotten Tomatoes: 98%

Netflix tỏ ra vượt trội ở mảng đề tài tội phạm. Trong vài năm qua, đại gia truyền hình trực tuyến đã đầu tư khá nhiều ở thể loại điều tra, tội phạm nên thật dễ hiểu khi sản phẩm của họ đã bứt phá ra khỏi đường đua cùng các đối thủ và chiếm vị trí độc tôn trên mặt trận phim truyền hình. "Mindhunter" công chiếu mùa 1 vào năm 2017, kịch bản dựa trên cuốn sách tội phạm của FBI "Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit". David Fincher là một trong những nhà sản xuất của dự án kiêm đạo diễn một vài tập phim. Phần 1 và 2 của series này quá hấp dẫn đến nỗi khán giả kỳ vọng phần 3 sẽ thực sự là một chương bùng nổ.

Phim xoay quanh các đặc vụ FBI - Holden Ford (Jonathan Groff) và Bill Tench (Holt Mac Callany), cùng với nhà tâm lý học điều hành Đơn vị khoa học hành vi tại Học viện FBI ở Quantico - Wendy Carr (Anna Torv). Họ cộng tác, cùng phỏng vấn những kẻ giết người hàng loạt bị cầm tù để nghiên cứu công thức phá án cho những vụ đang diễn ra.

Phần 1 phim lấy bối cảnh 1977 đến 1980, những ngày đầu phát triển của bộ môn tâm lý tội phạm. Kẻ giết người hàng loạt Edmund Kemper (Cameron Britton) đã giúp Ford và Tench hiểu được cách thức hoạt động của một kẻ giết người hàng loạt.

Phần 2 lấy bối cảnh 1980 - 1981 và các vụ giết người ở Atlanta năm 1979, dựa trên hồ sơ thực tế của Wayne Williams - kẻ bị buộc tội giết 2 người đàn ông trưởng thành, nhưng đã trốn được tội giết ít nhất 28 trẻ em và thanh thiếu niên.

3. The Crown Season 3

Điểm IMDb: 8.7/10

Rotten Tomatoes: 90%

"The Crown" mùa 3 tuy không mạnh như 2 mùa đầu tiên, nhưng không gì có thể ngăn cản nó trở thành một trong những phim truyền hình tuyệt nhất từng được phát sóng trên Netflix. Đây là series phim truyền hình lịch sử về năm tháng trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II, được phát triển từ bộ phim "The Queen" (2006) và vở kịch "The Audience" (2013) của Peter Morgan.

Mùa đầu tiên lấy bối cảnh năm 1947 - 1955, trong giai đoạn hôn nhân của Nữ hoàng Elizabeth II và công tước xứ Endinburgh - Phillip, và kết thúc khi Công chúa Margaret đính hôn với Đại úy Townsend. Mùa 2 là giai đoạn khủng hoảng Suez năm 1956 đến khi Thủ tướng Harold Macmillan nghỉ hưu vào năm 1963 và hoàng tử Edwward ra đời năm 1964. Mùa 3 kéo dài trong khoảng thời gian 1964 đến 1977, bao gồm 2 nhiệm kì thủ tướng của Harold Wilson.

Phim dự định kéo dài 60 tập trong 6 mùa, mỗi mùa 10 tập với lịch trình thời gian khán giả có thể nắm được trước, đó là cuộc đời của Elizabeth từ khi còn là cô gái trẻ đến khi lên cai trị vương quốc. Diễn viên theo đó cũng được thay đổi theo mỗi mùa cho phù hợp với tuổi tác của nhân vật. Trong mùa 3 và 4, Olivia Colman đảm nhận vai Nữ hoàng, Tobias Menzies trong vai Hoàng tử Philip và Helena Bonham Carter trong vai Công chúa Margaret.

"The Crown" lên sóng đầu tiên vào năm 2016, mùa thứ 2 ra mắt tháng 12/2017, và mùa 3 vừa kết thúc tháng 11/2019. Bộ phim được ca ngợi về diễn xuất, kịch bản, đạo diễn và giá trị lịch sử tương đối chính xác về triều đại của Nữ hoàng Elizabeth. Phim nhận được 26 đề cử Emmy cho 2 mùa đầu tiên, bao gồm 2 lần cho Series truyền hình xuất sắc.

2. Russian Doll Season 1

Điểm IMDb: 7.9/10

Rotten Tomatoes: 97%

"Russian Doll" đã hoàn thành tốt nhiệm vụ câu khách trong mùa đầu tiên. Bộ phim đầy tham vọng, hài hước, cảm động, kì quặc nhưng cũng rất sâu sắc và gây nghiện cho người xem. Đây có lẽ vẫn là một bộ phim hay nếu không có Natasha Lyonne trong vai Nadia, nhưng diễn xuất độc đáo của cô khiến "Russian Doll" trở nên kinh điển ngay lập tức.

Series kể về Nadia Vulvokov, một nhà phát triển trò chơi liên tục chết đi sống lại cùng 1 đêm trong một vòng lặp thời gian. Trong khi cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây rắc rối, cô tìm thấy Alan Zaveri (Charlie Barnett) cũng gặp tình trạng tương tự.

Sau mùa đầu phát sóng, phim đã nhận được 4 đề cử Emmy, bao gồm series hài xuất sắc và Nữ chính xuất sắc cho Lyonne.

1. Unbelievable

Điểm IMDb: 8.5/10

Rotten Tomatoes: 97%

Bộ phim 8 tập đáng xem nhất năm trên Netflix có thể được miêu tả trong 3 từ hấp dẫn, phẫn nộ, đau lòng. Merritt Wever dường như xứng đáng với tất cả mọi giải thưởng vinh danh Nữ chính khi hóa thân thành Det.Karren Duvall.

Như đã khẳng định thương hiệu phim truyền hình với spotlight là những series tội phạm, "Unbelievable" kể về một loạt vụ hãm hiếp ở Washington và Colorado. Series lấy cảm hứng dựa trên bài báo "Câu chuyện hiếp dâm khó tin" do Christian Miller và Ken Amstrong viết năm 2015. Phim phát hành 13/9/2019.

Trúc An