10 series truyền hình hay nhất lịch sử Marvel

Vũ trụ Marvel sẽ có bước ngoặt lớn năm nay với hàng loạt dự án hợp tác với Disney+; trong khi đón chờ loạt siêu phẩm mới, cùng nhìn lại 10 series thành công nhất của Marvel.

10. X-Men (1992-1997)

Kết thúc sau 5 mùa, "X-men" (hay còn được biết đến với tên gọi "X-Men: The Animated Series") thành công đáng kể sau thất bại của series hoạt hình chuyển thể đầu tiên "X-Men: Pryde of the X-Men". Bằng cách đơn giản hóa những chi tiết nặng nề trong truyện để gần gũi hơn với khán giả thiếu nhi, bộ phim được phát sóng mỗi sáng thứ bảy trong thập niên 90 đã trở thành chương trình thân thuộc của mọi nhà. Những trụ cột như Wolverine, Gambit, Cyclops, Jubilee, Rogue mang lại sức hút tuyệt vời cho "X-men". Series chọn lọc những chương nổi tiếng nhất từ truyện tranh, trong đó có phần "Phượng hoàng" và "Khải huyền". Bạn có thể tìm xem lại series hoạt hình nổi tiếng này trên kênh trực tuyến Disney+.

9. Runaways (2017-2019)

Mặc dù có một khởi đầu khá chậm chạp, series dành cho lứa tuổi 16+ này đã trở nên cực kì thú vị trong 2 mùa tiếp theo. Dựa trên truyện tranh nổi tiếng của tác giả Brian K. Vaughn, "Runaway" xoay quanh nhóm 6 thiếu niên có siêu năng lực gồm Alex Wilder (Rhenzy Feliz), Nico Minoru (Lyrica Okano), Karolina Dean (Virginia Gardner), Gert Yorkes (Ariela Barer), Molly Hernandez (Allegra Acosta) và Chase Stein (Gregg Sulkin), tình cờ phát hiện ra bố mẹ là những môn đệ của tổ chức siêu tội phạm The Pride, chúng quyết định hợp sức để đánh bại tổ chức hắc ám đó.

Điều khiến "Runaway" trở nên hấp dẫn là dàn diễn viên đa dạng, các nhân vật cá tính, màu sắc và tràn đầy năng lượng. Kịch bản phim khá hay, điều gây khó chịu duy nhất là chất lượng các tập phim không giữ phong độ ổn định. Phim kết thúc sau 3 mùa ở thời điểm rating cao, khi khán giả vẫn còn nhiều mong đợi cho phần tiếp theo. 2 phần đầu series có thể tìm xem trên Disney+, phần cuối cùng được phát sóng trên Hulu.

8. Luke Cage (2016-2018)

"Luke Cage" cũng là một trường hợp khá tội nghiệp - bị hủy chiếu khi vừa bước vào thời kì hoàng kim. Luke Cage hay còn được biết đến với tên Power Man trong truyện tranh, là nhân vật có làn da bất hoại, cứng như hợp kim thép titan - sản phẩm của nhiều cuộc thử nghiệm khoa học trên cơ thể con người. Cá tính Luke Cage nằm giữa ranh giới thiện - ác, vừa là người tốt vừa là kẻ xấu.

Giống như hầu hết các series Marvel trên Netflix, "Luke Cage" có một kịch bản không đồng đều, một số tập ở phần 1 mang lại cảm giác thừa thãi. Mặc dù vậy, phim có một dàn cast tuyệt vời, đáng chú ý nhất là vai nam chính Mike Colter và Mahershala Ali vai Cottonmouth. Series chỉ có vỏn vẹn 2 phần và được phát Netflix.

7. The Punisher (2017-2019)

Jon Bernthal là diễn viên thứ 4 vào vai Punisher và là phiên bản live-action được đánh giá cao nhất của nhân vật này. Phim xoay quanh Frank Castle - người bị ám ảnh nặng nề bởi vụ thảm sát gia đình. Frank tự biến mình thành một kẻ đi săn, chuyên săn lùng và trừng trị những kẻ ác. Chính vì thế anh được mệnh danh là The Punisher.

"The Punisher" có lẽ là series Marvel bạo lực nhất mà Netflix từng sản xuất, không đơn thuần là những cuộc trả thù và trừng phạt, phim còn khai thác tường tận nhiều kĩ năng tra tấn. Những cảnh đẫm máu không phù hợp với người yếu bóng vía, nhưng nếu có thể "tiêu hóa" được phần rùng rợn này thì bạn sẽ ngạc nhiên hơn khi xem trọn vẹn và phát hiện "The Punisher" cũng là một bộ phim thiền định. Series đã kết thúc 2 mùa phát trực tuyến trên Netflix, hiện mùa đầu tiên vẫn giữ rating cao hơn mùa 2.

6. Legion (2017-2019)

"Legion" là series bạn không thể nắm bắt được chỉ trong 1 tập, nó siêu thực, độc đáo và là một trong những bộ phim kì lạ, đáng xem nhất của Marvel. Phim kể về David Haller (Dan Stevens), những người sống xung quanh cho rằng anh bị tâm thần phân liệt, trong khi thực ra anh là một dị nhân (con trai của Giáo sư X). David bị đa nhân cách nặng và cứ mỗi nhân cách lại có một sức mạnh khác nhau. Phim đã hoàn thành 2 mùa phát trực tuyến trên Hulu.

5. Spider-Man: The Animated Series (1994-1998)

Nếu để so sánh công bằng về 2 phiên bản hoạt hình thành công của Marvel thập niên 90 "X-men" và "Spider-Man" thì "Spider-Man" vẫn nhận được sự tán thành nhiều hơn cả. Điều khiến Người Nhện trở nên hấp dẫn hơn nhóm Dị nhân là một sưu tập những tập phim hấp dẫn với rất nhiều nhân vật phản diện hàng khủng được trẻ em yêu thích như Doc Oc, Morbius, Venom. Hell, thậm chí có cả sự góp mặt của Doctor Strange và The Punisher.

Mặc dù là một series cũ kĩ, đến nay vẫn chưa có một phiên bản màn ảnh nào của Người Nhện có thể đánh bại được sức hút của "Spider-Man: The Animated Series". Loạt phim có thể được tìm thấy trên kênh Disney+.

4. Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-2020)

"Agents of S.H.I.E.L.D." có lẽ là sản phẩm độc nhất vô nhị của Marvel khi đã giữ sóng được 7 năm mà vẫn chưa hề hạ nhiệt. Hiếm có series nào mỗi lần trở lại đều mang đến thú vị và bất ngờ nhiều hơn cho người xem. "Agents of S.H.I.E.L.D." thoát khỏi vũ trụ Marvel để trở thành một bộ phim độc lập, những nhân vật trong phim đều mới mẻ với khán giả vì hầu hết chưa từng được nhắc đến trong loạt phim "The Avengers". Dẫn đầu nhóm đặc vụ là Phil Coulson (Clark Gregg). Đội của Coulson bao gồm: đặc vụ Grant Ward (Brett Dalton) - chiến binh cừ khôi và hoạt động gián điệp, đặc vụ Melinda May (Ming-Na Wen) - phi công và võ sĩ chuyên nghiệp, đặc vụ Leo Fitz (Iain De Caestecker) - kĩ sư giỏi giang, đặc vụ Jemma Simmons (Elizabeth Henstridge) - thiên tài sinh hóa và tân binh Skye (Chloe Bennet) - hacker siêu hạng.

Phim dự định kết thúc sau 7 mùa, hiện tại có thể xem series này trên Netflix khi Disney và Netflix chưa hết hạn hợp đồng.

3. Agent Carter (2015-2016)

"Agent Carter" xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách này là bởi phim có 1 kịch bản thông minh và khiêu khích. Peggy Carter - bóng hồng vẫn xuất hiện trong kí ức của Steve Roger từng khiến nhiều người tò mò, xao xuyến. Mỗi lần xem "Avengers" hay loạt phim riêng của Captain America, khán giả lại mong muốn phim dành nhiều đất hơn cho cuộc tình diễm lệ của đôi trai tài gái sắc này nhưng điều đó đến khi "Avengers" kết thúc cuộc chơi với "End game" cũng vẫn không xảy ra.

Tuy nhiên, Peggy Carter cuối cùng đã thực sự được lên sóng trong một series riêng kéo dài 2 mùa trên Disney+. "Agent Carter" lấy bối cảnh sau sự kiện Captain America ngăn chặn thành công âm mưu tàn ác của HYDRA rồi rơi xuống biển sâu trong "Captain America: The First Avenger". Trong phim, Peggy Carter (Hayley Atwell) được biết đến với tư cách một trợ lý xinh đẹp, hoạt động bí mật cùng cộng sự Howard Stark (cha của Iron Man).

2. Daredevil (2015-2018)

"Daredevil" là đột phá đầu tiên của Netflix với dòng phim siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel. Charlie Cox đã mang đến phiên bản Người đàn ông không sợ hãi hoàn hảo. Các chuỗi hành động và những cuộc chiến trong mùa đầu tiên được sắp đặt không chê vào đâu.

Trong khi "Agents Of S.H.I.E.L.D" thiết lập kẻ thù trên phạm vi toàn cầu thì "Daredevil" chỉ bảo vệ nơi anh sinh ra và lớn lên.

Series mang màu sắc đen tối và gai góc, lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm kinh điển như "The French Connection", "Dog Day Afternoon", "Taxi Driver" khiến nó khác xa những phim siêu anh hùng thông thường, nhưng nhờ đó tạo được dấu ấn riêng và được đánh giá cao.

1. Jessica Jones (2015-2019)

Giống như "Daredevil", "Jessica Jones" (Krysten Ritter thủ vai) là một siêu anh hùng đường phố, hoạt động cô lập, không theo một tổ chức nào cả. Cô chọn công việc thám tử tư để mưu sinh, cũng là cơ hội để phát huy siêu năng lực của mình. Trong một lần phá án, Jessica vô tình giáp mặt Kilgrave (David Tennant) - kẻ thù cũ có năng lực điều khiển người khác

Cách tiếp cận của phim khá mới mẻ so với nhiều series khác, không kể một cách tuyến tính về gốc gác của nhân vật mà diễn giải siêu năng lực qua từng phân đoạn phim. Phần 1 của loạt phim được đánh giá cao hơn cả, độ hấp dẫn giảm dần qua mỗi phần. Tuy nhiên thành công của phần 1 vẫn quá lớn để bộ phim không bị soán ngôi đầu bảng trong danh sách này. Phim đã phát sóng 3 mùa trên Netflix.

Trúc An