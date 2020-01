10 phim có kỹ xảo đẹp nhất 2019

Alita: Battle Angel

Dưới bàn tay của "cha đẻ" Avatar, Alita: Battle Angel có phần kỹ xảo ấn tượng lấn át mọi thứ. Dự án này được James Cameron ấp ủ từ đầu những năm 2000 nhưng tới 2016 mới bắt đầu sản xuất để đảm bảo có đủ điều kiện về công nghệ. Đạo diễn muốn nhân vật trông giống người thật nhất có thể, từ đôi mắt, biểu cảm, đến từng nếp nhăn hay vết sẹo...

Nữ diễn viên Rosa Salazar đeo máy bắt chuyển động khi vào vai chiến binh Alita.

Avengers: Endgame

Phim diễn ra ở các bối cảnh khác nhau, cả Trái Đất và ngoài không gian. Việc của đội ngũ dựng phim là làm sao cho các bối cảnh trông chân thật nhất mặc dù các cảnh quay được thực hiện trên phông xanh. Kỹ xảo phim còn được áp dụng cho trang phục nhân vật, những màn phô diễn sức mạnh của các siêu anh hùng.

Kỹ xảo VFX trong Avengers: Endgame Hậu trường kỹ xảo phim Avengers: Endgame.

Captain Marvel

Captain Marvel là một trong những siêu anh hùng có sức mạnh bá đạo nhất. Cô nàng có siêu tốc độ, bắn lửa từ hai tay, tự do bay lượn ngoài không gian mà không cần tàu du hành... Kỹ xảo góp phần lớn giúp sức mạnh và bối cảnh phim trở nên ấn tượng, chân thực.

Hậu trường kỹ xảo Captain Marvel Các cảnh phim trước và sau chèn kỹ xảo.

Cats

Dù bị chê bai về nội dung, phim chuyển thể từ nhạc kịch Cats vẫn ẵm một đề cử Oscar hạng mục Kỹ xảo ấn tượng nhất. Thay vì cho diễn viên mặc trang phục mèo như bản nhạc kịch Broadway, đạo diễn Tom Hooper đầu tư 200 triệu USD để biến những diễn viên trông y như mèo thật. Tuy nhiên, sự sáng tạo của Hooper vô tình khiến người xem dựng tóc gáy.

Các diễn viên được phủ lông, gắn thêm ria mép, tai và đuôi như mèo thật.

Gemini Man

Nội dung phim xoay quanh một tay sát thủ chuyên nghiệp phải đối đầu với chính phiên bản trẻ tuổi của mình. Hai nhân vật già và trẻ đều do Will Smith đảm nhiệm. Để thực hiện ý tưởng này, đạo diễn Lý An sử dụng công nghệ CGI áp dụng lên khuôn mặt của Smith để khiến anh trông trẻ hơn.

Gương mặt Will Smith sau khi được 'hồi xuân'.

The Irishman

Phim đan xen hai dòng thời gian giữa quá khứ - hiện tại, kể câu chuyện của các nhân vật lúc già và trẻ. Giống Gemini Man, đạo diễn Martin Scorsese cũng đầu tư CGI để Robert De Niro và các diễn viên trông trẻ hơn. Phim ngốn ngân sách 160 triệu USD chủ yếu cho khâu kỹ xảo.

Robert De Niro biến đổi diện mạo trong phim.

The Lion King

Dù bị một số ý kiến chê bai phim không có gì mới mẻ so với bản gốc, phiên bản live-action vẫn mang về 1,6 tỷ USD. Kỹ xảo thực sự là một kiệt tác giúp bộ phim hoạt hình tuổi thơ trở nên sống động. Cây bút Laura Prudom của IGN nhận xét: "Bộ phim có thành tựu kỹ thuật tuyệt vời, cho khán giả trải nghiệm như đang xem phim tài liệu về thế giới hoang dã. Đây sẽ là câu chuyện vượt thời gian dành cho khán giả thế hệ mới".

Hình ảnh các loài động vật chân thực đến từng sợi lông.

1917

1917 là phim của đạo diễn Sam Mendes, mới chỉ phát hành tại Bắc Mỹ. Phim có kinh phí 100 triệu USD, khá khiêm tốn so với những đối thủ còn lại trong danh sách, được giới thiệu là toàn bộ tác phẩm trông như chỉ quay với một cú máy duy nhất.

Hình ảnh trong phim 1917.

Star Wars: The Rise of Skywalker

Giống như Avengers: Endgame, The Rise of Skywalker là phần kết thúc của một saga kéo dài nhiều năm của thương hiệu Star Wars. Phần lớn bộ phim là không gian thiên hà và những cảnh chiến đấu với vũ khí, sức mạnh kỳ ảo, đòi hỏi yêu cầu khối lượng kỹ xảo khổng lồ.

Màn đấu kiếm ánh sáng Lightsaber giữa hai nhân vật chính trong phim.

Terminator: Dark Fate

Phim áp dụng kỹ xảo chủ yếu cho các nhân vật người máy. Kẻ hủy diệt trong phim có khả năng tách đôi hoặc hóa lỏng cơ thể, biến cánh tay thành vũ khí chiến đấu. Dù có tên trong danh sách đề cử Oscar, hãng Paramount Pictures vẫn không thể phủ nhận sự thật đây là dự án thất bại trong kế hoạch tái khởi động thương hiệu Terminator.

Vai phản diện kẻ hủy diệt trong Dark Fate.

Thúy Anh