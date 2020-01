10 điều tiếc nuối nhất về danh sách đề cử Oscar

Trong danh sách đầy đủ ngày 13/1, Joker đứng ở vị trí cao nhất với 11 đề cử, trong đó có hạng mục Nam diễn viên xuất sắc cho Joaquin Phoenix. Ba tác phẩm khác cùng xếp vị trí thứ hai với 10 đề cử, lần lượt là phim về đề tài găng-tơ,The Irishman, của đạo diễn Martin Scorsese; phim về Thế chiến I, 1917, của Sam Mendes; phim về kinh đô điện ảnh Mỹ thời hoàng kim, Once Upon a Time in Hollywood, của Quentin Tarantino.

Ký sinh trùng, một trong những bộ phim được khán giả Việt quan tâm nhất tại Oscar năm nay, nhận 6 đề cử, trong đó có: phim truyện xuất sắc, đạo diễn, kịch bản gốc, phim quốc tế, thiết kế sản xuất và dựng phim xuất sắc.

Tuy nhiên, nhiều cái tên được ngóng chờ đã bị Viện Hàn lâm loại thẳng tay khiến khán giả thất vọng. Variety liệt kê 10 điều tiếc nuối nhất tại đề cử Oscar năm nay.

Jennifer Lopez và phim về vũ nữ thoát y bị loại

Sự thất vọng lớn nhất trong danh sách đề cử Oscar là không có tên của Jennifer Lopez. Tháng 9 năm ngoái, cô vào vai vũ nữ thoát y trong phim Hustlers - tác phẩm dựa trên bài báo có thật do Lorene Scafaria đạo diễn. Diễn xuất của Lopez được đánh giá cao. Cô nhận được đề cử ở cả Quả Cầu Vàng và SAG. Giới phê bình kỳ vọng cô sẽ ẵm giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2020 nhưng thực tế Lopez còn không được góp tên trong danh sách đề cử.

Chiến thắng Quả Cầu Vàng không mang lại cơ hội cho Awkwafina

Tại Quả Cầu Vàng 2020 mới diễn ra, Awkwafina giành giải Nữ phụ xuất sắc cho phim The Farewell. Tuy nhiên, Viện Hàn lâm không đánh giá cao diễn xuất của cô. Bộ phim cũng không nhận được bất cứ đề cử nào, kể cả Kịch bản hoặc Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Lupita Nyong'o và 'Us' bị lãng quên

Giải Oscar vốn đã không mặn mà với phim kinh dị. Năm 2018, Get Out của đạo diễn Jordan Peele nhận được 4 đề cử Oscar nhưng Us - bộ phim tiếp theo của anh lại trắng tay trong mùa giải năm nay. Nữ diễn viên Nyong'o, người từng giành Oscar cho 12 Years a Slave cũng không được gọi tên. Viện Hàn lâm không cho cô cơ hội trong cuộc đua Nữ chính xuất sắc.

Greta Gerwig mất cơ hội lập kỷ lục

Little Women được đánh giá xuất sắc với 6 đề cử, bao gồm Phim xuất sắc, Nữ chính xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Tuy nhiên, công chỉ đạo của Greta Gerwig không gây ấn tượng với Viện Hàn lâm. Nếu điều này xảy ra, Gerwig sẽ là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử được đề cử Đạo diễn xuất sắc hai lần.

Bất công cho Taron Egerton

Với vai Elton John trong phim nhạc kịch Rocketman, Taron Egerton đã đánh bại Leonardo DiCaprio tại Quả Cầu Vàng và giành được đề cử của SAG và BAFTA. Có vẻ không công bằng khi Rami Malek hát nhép trong Bohemian Rhapsody đã giành giải Nam chính xuất sắc năm ngoái. Trong khi Egerton, người thực sự hát tất cả ca khúc của Elton John lại không được đề cử.

Christian Bale và Adam Sandler vắng mặt

Ford v. Ferrari trở thành phim đầu tiên về những tay đua nhận được đề cử Phim xuất sắc. Nhưng ở hạng mục Nam chính xuất sắc không có tên Christian Bale. Viện Hàn lâm đã bị thu hút bởi 5 cái tên khác.

Chung hoàn cảnh với Bale, vai diễn của Adam Sandler trong Uncut Gems cũng bị ngó lơ. Bộ phim hút khách tại phòng vé trong lúc đang lên danh sách đề cử Oscar khiến một số người tin rằng Adam Sandler dễ dàng gây được sự chú ý của Viện Hàn lâm. Nhưng kết quả đáng buồn.

George MacKay, Eddie Murphy chưa tạo được ấn tượng

1917 giành giải cao nhất tại Quả Cầu Vàng và nhận 10 đề cử tại Oscar. Nhưng kỳ lạ là không có đề cử nào cho George MacKay - trung tâm của bộ phim. Nếu 1917 chiến thắng giải Phim hay nhất tại Oscar năm nay, nó sẽ trở thành tác phẩm đầu tiên sau hơn một thập kỷ đạt được thành tích này mà không cần bất kỳ đề cử diễn xuất nào. Trước đó, vinh dự này thuộc về Slumdog Millionaire (2008).

Eddie Murphy nhận được phản hồi tốt khi vào vai nam diễn viên hài Rudy Ray Moore trong Dolemite Is My Name. Oscar thường được trao cho những vai diễn dựa trên người thật nhưng năm nay Murphy không nhận được hân hạnh đó.

'Just Mercy' lỡ cơ hội tranh giải

Cuối năm ngoái, giám đốc điều hành của Warner Bros chắc mẩm sẽ có trong tay một đề cử Oscar cho Just Mercy. Phim kể một luật sư trẻ cố gắng cứu thân chủ vô tội khỏi án tử. Nhưng vì một số lý do, hãng không phát hành bộ phim trước khi danh sách đề cử được đóng lại cuối tuần trước.

Beyoncé không được trao cơ hội

Viện Hàn lâm thẳng tay loại Spirit của Beyoncé - ca khúc nhạc phim The Lion King live-action được kỳ vọng sẽ ẵm giải Ca khúc xuất sắc. "Nhưng Oscar mới chính là kẻ thua cuộc thực sự. Bởi họ tự tước đi cơ hội mời Beyoncé đến trình diễn tại lễ trao giải", trang Variety nói đùa.

'Frozen 2' tạo kỷ lục nhưng không tạo được lòng tin của Oscar

Mới đây, Frozen 2 trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất thời đại, nhưng không được đề cử giải Phim hoạt hình xuất sắc.

Thúy Anh