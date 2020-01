Back to Ione

10 bom tấn đầy hứa hẹn của Warner Bros trong 2020

Nhiều thương hiệu đình đám như 'Tom và Jerry', 'The Conjuring', vũ trụ điện ảnh DC... đồng loạt tái xuất trong năm nay.

2019 là một năm khá thành công của Warner Bros. Hãng phim khẳng định thành công của vũ trụ điện ảnh DC với Shazam!; Detective Pikachu là khởi đầu thuận lợi cho vũ trụ Pokémon; đưa vũ trụ quái vật trở lại với Godzilla: King of Monsters ... Đặc biệt, siêu phẩm Joker trở thành "hiện tượng" trên toàn thế giới, phá kỷ lục phim 18+ có doanh thu cao nhất mọi thời.

Với nhiều bom tấn tên tuổi, song Warner Bros vẫn chưa bắt kịp Disney - studio sở hữu nhiều tác phẩm tỷ USD nhất năm. Năm 2020, "anh em nhà Warner" tiếp tục chạy đua với hãng phim đối thủ với loạt bom tấn hoành tráng.

Birds of Prey

Dự kiến khởi chiếu: 7/2

Đả nữ tinh quái Harley Quinn sẽ là nhân vật "xông đất" năm 2020 cho Warner Bros. Sau khi chia tay Joker, Harley Quinn bắt đầu hành trình cùng "hội chị em" Birds Of Prey gồm: Black Canary, Helena Bertinelli/Huntress, Renee Maria Montoya giữa thành phố Gotham hỗn loạn sau sự biến mất của Người Dơi. Vô tình trở thành "bảo mẫu" của cô bé Cassandra Cain đang bị tên tội phạm Black Mask săn đuổi, Harley Quinn và cả nhóm bị kéo vào một "cuộc vui" đầy bão tố.

Joker 'không có cửa' trong phim riêng của Harley Quinn

SCOOB!

Dự kiến khởi chiếu: 14/5

Thương hiệu hoạt hình đình đám gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ chính thức tái khởi động. Lần đầu ra mắt khán giả năm 1969 qua series hoạt hình "Scooby-Doo, Where are you?", phim về chú chó Scooby-Doo cùng biệt đội thám tử "săn ma" đã trở thành tượng đài hoạt hình với hàng loạt chuyển thể truyền hình, điện ảnh, kịch nghệ, trò chơi điện tử...

SCOOB! tiết lộ cách Scooby-Doo gặp Shaggy và trở thành bạn thân của nhóm thám tử thiếu niên. Họ cùng nhau lập ra biệt đội săn ma Mystery Inc.

Scoob Trailer

Wonder Woman 1984

Dự kiến khởi chiếu: 5/6

Tiếp nối thành công của phần trước, Wonder Woman trở lại, lấy bối cảnh năm 1984, tức 66 năm sau sự kiện ở phần đầu tiên. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nữ thần chiến binh tiếp tục sứ mệnh thực thi công lý, đồng thời xây dựng cho mình lớp vỏ bọc Diana Prince hoàn hảo giữa cuộc sống hiện tại - một quý cô quyến rũ, xinh đẹp và thành công. Trailer phim gây bất ngờ vì sự xuất hiện của Steve Trevor - bạn trai của Wonder Woman - tưởng chừng đã chết trong phần trước.

'Wonder Woman' tung trailer cạnh tranh với 'Black Widow'

In the Heights

Dự kiến khởi chiếu: 26/6

Cha đẻ của vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng Hamilton và đạo diễn của Crazy Rich Asians sẽ đưa khán giả vào thế giới bay bổng của In the Heights – nơi những con đường ngập tràn âm nhạc và những ước mơ dại khờ trở thành hiện thực. Đây hứa hẹn là dự án phim ấn tượng tiếp theo của Warner Bros, sau thành công của bom tấn âm nhạc A Star Is Born.

In the Heights lấy bối cảnh khu phố Washington Heights của New York, nơi không khí luôn dâng đầy nguồn cảm hứng bất tận cho âm nhạc. Tại đây, anh chủ quán bar Usnavi nỗ lực tiết kiệm từng đồng mỗi ngày, ôm giấc mơ về một cuộc sống tràn ngập âm nhạc và tươi đẹp hơn.

In the heights Trailer

TENET

Dự kiến khởi chiếu: 17/7

Cha đẻ của loạt bom tấn "hack não" Christopher Nolan sẽ trở lại đường đua điện ảnh 2020 với dự án TENET. Đây là phim đầu tiên của Nolan sau khi Dunkirk đóng máy. TENET là phim giả tưởng, hành động. Trailer đầu tiên tung ra chưa hé lộ nội dung. Những gì người xem biết được là phim lấy bối cảnh "kiếp sau" của thế giới, là cuộc đua nghẹt thở giữa dòng thời gian hỗn loạn. Phim theo chân nhân vật chính được một tổ chức bí ẩn chiêu mộ nhằm thực thi sứ mệnh ngăn chặn Thế chiến III trước khi nó xảy ra.

Tenet Trailer

The Conjuring 3

Dự kiến khởi chiếu: 10/9

Năm 2013, James Wan từng khiến cả thế giới kinh ngạc với The Conjuring. Bộ phim kinh dị với ngân sách chỉ 20 triệu đã thu về gần 320 triệu đô, mở đường cho Vũ trụ kinh dị The Conjuring ra đời. Năm 2020, vũ trụ này trở lại với dự án thứ tám, The Conjuring 3.

Phim tiết lộ câu chuyên liên quan đến linh hồn quỷ dữ khiến hai nhà quỷ học dày dặn kinh nghiệm là Ed và Lorraine Warren phải dè chừng. Họ phải đấu tranh để cứu linh hôn một câu bé nhưng mọi chuyện đi quá xa vượt tầm kiểm soát. Đây là cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ có một nghi phạm giết người triệu hồi được ma quỷ để bảo vệ mình.

The Witches

Dự kiến khởi chiếu: 16/10

Phim kể về cậu bé Helga tình cờ lọt vào một hội nghị của phù thủy đang tạo ra loại thuốc biến trẻ con thành chuột. Lập tức, mụ phù thuỷ Grand High thử nghiệm nó lên người cậu. Helga trong hình hài sinh vật gặm nhấm nhỏ bé phải tìm cách cứu lấy bản thân và ngăn chặn âm mưu của "binh đoàn" phù thủy xấu xa.

Anne Hathaway vào vai phù thủy Grand High.

Godzilla vs. Kong

Dự kiến khởi chiếu: 20/11

Đây là màn đại chiến nảy lửa giữa hai sinh vật hùng mạnh nhất là Godzilla và Kong. Vũ trụ quái vật lấy trọng tâm là các sinh vật cổ xưa, chủ yếu sống và sở hữu sức mạnh khủng khiếp nhờ năng lượng nguyên tử. Loài người thành lập nên trung tâm Monarch để nghiên cứu về các Titan và tìm cách cứu sống nhân loại trước những hiểm họa thiên nhiên ngày một trầm trọng hơn.

Godzilla vs. Kong là bộ phim thứ tư trong MonsterVerse. Phim lấy bối cảnh sau các sự kiện của Godzilla: King of the Monsters. Khi các Titans đòi quyền làm chủ hành tinh, cuộc đấu tranh sinh tồn giữa loài người với chúng đã dẫn đến một cuộc chiến không thể tránh khỏi giữa Godzilla và Kong. Trong khi Monarch cố gắng làm sáng tỏ nguồn gốc của Titans, vẫn còn đó một âm mưu đen tối với mục đích là tiêu diệt tất cả các Titan và toàn bộ các sinh vật trên Trái Đất.

Dune

Dự kiến khởi chiếu: 18/12

Phim khoa học viễn tưởng Dune được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên xuất bản năm 1969. Bối cảnh ở tương lai xa của loài người, vị công tước Leto Atreides quản lý hành tinh sa mạc Arrakis – nơi sở hữu nguồn vật chất quý giá nhất trong vũ trụ có thể giúp con người kéo dài sự sống, sở hữu năng lực siêu phàm và du hành không gian. Dù biết có thể bị kẻ thù là nhà Harkonnens gài bẫy, Leto Atreides vẫn quyết tâm lấy công nương Jessica làm vợ, nuôi nấng Dune - con trai cô. Sau này, Jessica buộc phải lưu lạc đến Fremen, nơi sa mạc hoang sơ có những người Arrakis sinh sống và bắt đầu một hành trình mới trắc trở.

Dàn diễn viên đình đám trong phim 'Dune'.

Tom and Jerry



Dự kiến khởi chiếu: 23/12

Phim hoạt hình tuổi thơ Tom and Jerry sẽ tấn công màn ảnh rộng dịp Giáng sinh 2020 với phiên bản live-action đầu tiên. Phim do Tim Story đạo diễn và Christopher DeFaria - tên tuổi đứng sau Gravity (2013), Mad Max: Fury Road (2015), Ready Player One (2018) - sản xuất.

Bộ đôi Tom và Jerry bị đuổi ra khỏi nhà và chuyển đến một khách sạn ở New York. Chloe Grace Moretz đóng vai nhân viên khách sạn, sẽ bị mất việc nếu không bắt được chuột Jerry.



Thúy Anh