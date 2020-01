Tài tử 'Joker' phát biểu nhận giải gây tranh cãi

Giải Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc được trao cho Joaquin Phoenix với vai diễn trong phim Joker. Phoenix vượt qua các đối thủ Christian Bale, Antonio Banderas, Adam Driver và Jonathan Pryce để được xướng tên.

Đây là giải Quả Cầu Vàng thứ hai của nam tài tử. Trước đó, năm 2006, anh từng giành giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai Johnny Cash trong Walk the Line. Anh cũng từng nhận được đề cử sau khi tham gia các phim Gladiator, Her, Inherent Vice và The Master.

Joaquin Phoenix phát biểu trên sân khấu Quả Cầu Vàng. Anh đã lấy lại cân nặng sau khi giảm 23,5 kg để đóng Joker. Ảnh: Variety.

Đứng trên sân khấu, Joaquin Phoenix cảm ơn và gọi đạo diễn Todd Phillips là "người bạn, người cộng sự tuyệt vời". Thi thoảng trong lúc phát biểu, ánh mắt Phoenix hướng về phía hôn thê của anh, nữ diễn viên Rooney Mara dưới khán đài. Anh kết thúc bài phát biểu với lời nhắn nhủ mọi người hãy hướng về Australia, nơi đang phải vật lộn với vụ cháy rừng kinh hoàng,

"Tôi không muốn gây tranh cãi, thật tuyệt khi thấy mọi người gửi lời chúc đến Australia. Nhưng thật ra chúng ta có thể làm nhiều hơn thế. Hy vọng mọi người có thể tìm được tiếng nói chung. Những cuộc bầu chọn rất thú vị nhưng đôi khi chúng ta cần có trách nhiệm với bản thân hơn", Phoenix nói.

Tiếng nhạc chương trình vang lên nhắc Joaquin Phoenix đang nói lố giờ, hối thúc anh nhanh chóng kết thúc. Bài phát biểu của Joaquin Phoenix dường như đang chỉ trích giải thưởng điện ảnh.

Ngay sau đó, trên mạng đã có người phản ứng. Một số người thấy buồn cười khi Joaquin Phoenix bị ban tổ chức Quả Cầu Vàng ngắt lời khi đang nói điều lớn lao.

Nữ người mẫu, nhân vật truyền hình Mỹ Chrissy Teigen dùng Twitter đăng meme mô tả lại cảm xúc của mình khi nghe Phoenix nói.

Trong Joker, Joaquin Phoenix hóa thân thành một gã tội phạm. Phim kể câu chuyện về kẻ thù khét tiếng của người hùng Batman. Phim do Todd Phillips đạo diễn, đạt doanh thu hơn 1,06 tỷ USD.

Joker final trailer Trailer Joker.

>>Danh sách giải thưởng Quả Cầu Vàng 2020

Thúy Anh