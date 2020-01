Quả Cầu Vàng 2020: 'Ký sinh trùng' làm rạng danh điện ảnh Hàn

Sáng 6/1 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 77 do Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) bình chọn, diễn ra tại Khách sạn Beverly Hilton (California, Mỹ). Đây được coi là bước đệm dẫn đến Oscar - giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh - diễn ra sau đó khoảng một tháng.

Phim Ký sinh trùng (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho vừa được công bố giành giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Đây là chiến thắng được giới chuyên môn dự đoán từ sớm bởi Ký sinh trùng vượt trội hơn các đối thủ (The Farewell, Les Misérables, Pain and Glory, Portrait of a Lady on Fire).

Đạo diễn Bong Joon-ho nhận giải Quả cầu vàng. Ảnh: THR.

Trước đó, phim xuất sắc giành giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes. Sau chiến thắng đầu tiên này, Ký sinh trùng gây chú ý lớn ở Hollywood, liên tiếp được hiệp hội phê bình phim của nhiều quốc gia và giải Điện ảnh Rồng xanh (Hàn Quốc) vinh danh. Đây cũng được coi là ứng viên hàng đầu của Oscar 2020, hạng mục phim quốc tế.

Phim xoay quanh sự phân hóa giàu - nghèo sâu sắc ở Hàn Quốc. Tại đó, những người thuộc tầng đáy xã hội sống bám víu như những con ký sinh trùng trong nhà giàu. Thậm chí, các "gia đình ký sinh trùng" còn lên kế hoạch trừ khử lẫn nhau để tranh giành vị trí đó. Phim đưa người xem đi qua nhiều bất ngờ với những chi tiết ẩn dụ khiến khán giả phải vắt óc suy nghĩ ý nghĩa.

Ký sinh trùng kiếm được 23,9 triệu USD trong nước. Doanh thu từ nước ngoài vượt trội hơn với 105 triệu USD.

‘Ký sinh trùng’: Bộ phim hài rùng rợn về phân hóa xã hội Hàn Quốc Trailer phim.

Thúy Anh