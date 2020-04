Ở nhà trốn dịch xem gì: 3 phim day dứt về tình đầu ngây dại

The Classic - Cổ điển

The Classic kể về chuyện tình tay ba giữa Joo Hee, Tae Soo và Joon Ha. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh, Joon Ha và Joo Hee yêu nhau say đắm nhưng không đến được với nhau do Joo Hee đã được gia đình sắp đặt kết hôn với Tae Soo. Sau này con gái của Joo Hee là Ji Hye cũng lặp lại tình cảnh tương tự mẹ mình năm xưa. Cô rơi vào mối quan hệ rắc rối khi yêu thầm Sang Min - người yêu của cô bạn thân Soo Kyung.

Giống như mẹ, Ji Hye không đủ dũng cảm vượt qua rào cản để bày tỏ với người mình yêu. Tuy nhiên, cô khác mẹ mình ở chỗ muốn làm chủ số phận thay vì cam chịu sống một cuộc đời như người khác mong muốn. Hai tư tưởng khác nhau được làm nổi bật thông qua cách kể chuyện song song giữa quá khứ - hiện tại.

Cả hai vai Ji Hye và Joo Hee đều do Son Ye Jin đảm nhiệm. Cô hóa thân xuất sắc thành nhân vật thánh thiện, ngây thơ khiến người xem đắm chìm vào ký ức về mối tình đầu trong sáng. The Classic được coi là phim tình cảm kinh điển và đáng xem nhất Hàn Quốc.

Happy Old Year - Tháng năm hạnh phúc ta từng có

Jean cùng mẹ và anh trai bắt tay vào dọn dẹp để biến tầng trệt căn nhà thành công ty. Trong căn nhà kín mít hàng tấn đồ đạc đó, cô phải sàng lọc những món đồ không cần thiết để bỏ đi. Nhưng đâu dễ để vứt bỏ những kỷ vật chứa đầy ký ức, trong đó có chiếc máy ảnh của người yêu cũ. Chia tay đã lâu nhưng khi tìm thấy chiếc máy ảnh, những tháng năm hạnh phúc ùa về trong trí nhớ Jean.

Như lời cô bạn của Jean: "Kỷ niệm chỉ mất đi khi cả hai bên cùng đồng ý". Nếu chỉ một mình Jean vứt bỏ những món đồ cô cho là không cần thiết thì không thực sự là dọn dẹp. Khi bỏ đi chiếc chén bị mẻ vì không dùng được nữa, tức là chiếc chén đã hoàn thành xong nghĩa vụ của nó. Nhưng nếu vứt bỏ món đồ nào đó đã tặng, sẽ thật bất công với tình cảm của họ.

Mẹ của Jean cũng bị mắc kẹt ở những ngày xưa cũ. Bà không dám vứt bỏ quá khứ, sống giữa đồng đồ chất cao để có cảm giác chồng mình vẫn ở bên. Bà cũng là lý do khiến Jean ám ảnh với quá khứ.

The Notebook - Nhật ký

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nicholas Sparks. Một cụ ông trong viện dưỡng lão kể chuyện tình yêu của một cặp đôi trẻ cho bà cụ mắc chứng mất trí nhớ tuổi già. Đó là mùa hè năm 1940, anh chàng Noah trúng tiếng sét ái tình của nàng thiếu nữ Allie Hamilton xinh đẹp. Allie cũng phải lòng trước cử chỉ tinh tế, lãng mạn và vẻ điển trai của Noah.

Tuy nhiên, tình yêu của họ không chiến thắng được sự phân biệt giai cấp sâu sắc lúc bấy giờ. Mẹ của Allie - một quý bà đài các đầy quyền uy - kịch liệt phản đối con gái đến với chàng trai nghèo. Trong thời gian xa cách, Noah vẫn kiên trì gửi những lá thư mà không biết rằng chúng không thể đến tay Allie bởi bà mẹ đã giấu đi.

Chờ đợi trong tuyệt vọng, Allie đính hôn với vị hôn phu có cùng địa vị. Cho đến khi đọc được tin tức về Noah trên báo, cô quyết tâm đến thị trấn nhỏ để tìm người thương. Định mệnh đưa họ trở về với nhau và vùng lên định kiến xã hội, nắm chặt tay đến giây phút cuối đời. Sau bộ phim, nhân vật Noah được bầu chọn là gã si tình nhất trên đời.

Thúy Anh