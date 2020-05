Hội trai hư trong 'trại cai sex' Too Hot to Handle

Show thực tế đưa 7 hot boy đến sống chung với 7 cô nàng siêu gợi cảm, yêu cầu họ không được hôn và sex, để lĩnh tiền thưởng khổng lồ.

Trước khi tham gia Too Hot to Handle , Harry từng xuất hiện trong show hẹn hò khác, Heartbreak Island năm 2018. Anh rời khỏi chương trình với tiền thưởng dành cho người thắng cuộc và có bạn gái mới Georgia Bryers nhưng cặp đôi đã chia tay sau đó. Theo New Zealand Herald , Harry nói: "Georgia không thích các cô gái bình luận ảnh trên Instagram của tôi nên chúng tôi chia tay".

Trailer 'Too Hot to Handle'.

Too Hot to Handle Trailer

Harry có kinh nghiệm làm người mẫu nội y cho hãng Tommy Hilfiger. Ngoài ra, hot boy Australia cũng sở hữu thương hiệu kính râm unisex tên Kensngtn, nhờ bạn bè trong show Too Hot to Handle như Francesca, Rhonda, David, Matthew... chụp hình quảng cáo.

Theo Oprah Magazine , Bryce và Nicole đang hẹn hò ngoài đời. Anh nói: "Sau 3 tuần quay Too Hot to Handle , toàn bộ diễn viên được nghỉ dưỡng tại một khách sạn ở Mexico vài ngày. Tôi và Nicole đã thực sự gắn bó". Nicole thừa nhận: "Ban đầu anh ấy không phải mẫu người tôi thích. Nhưng càng làm quen, chúng tôi càng bị thu hút".

Trước khi tham gia Too Hot to Handle , David đã hẹn hò với nhiều cô nhưng trải nghiệm trong chương trình giúp anh thay đổi cách tiếp cận các mối quan hệ. Trả lời Cosmopolitan , David nói: "Sau chương trình, tôi đã hiểu tầm quan trọng của hẹn hò và nhận ra mình muốn có mối quan hệ nghiêm túc, thậm chí còn tính đến chuyện lấy vợ".

Matt cũng xuất hiện trong một tập của series The Young and the Restless (2012) và đóng vai Gino trong phim New Girl.

Xem thêm:

Dàn mỹ nhân bốc lửa trong show cấm sex 'Too Hot to Handle'

Thúy Anh