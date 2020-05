Vượt 'Sky Castle', 'Thế giới hôn nhân' thành drama có rating cao nhất đài cáp

Theo Nielsen Korea, tập 12 của Thế giới hôn nhân (The World of the Married) lên sóng tối 2/5 đã cán mốc rating 24,33% toàn quốc. Bộ phim lập kỷ lục mới về tỷ suất người xem trong lịch sử phim truyền hình đài cáp Hàn Quốc. Trước đó, kỷ lục này thuộc về tập cuối Sky Castle (Lâu đài trên không) với rating 23,78% hồi đầu 2019.

Tập 12 của Thế giới hôn nhân...

... đã phá kỷ lục tập cuối của drama đình đám 2019 - Sky Castle.

Với kỷ lục mới này, chương trình truyền hình cáp duy nhất từng có rating cao hơn Thế giới hôn nhân là show thử giọng đình đám Mister Trot của TV Chosun, đạt mức rating 35,7% hồi tháng 3. Khán giả cho rằng với 4 tập phim chưa lên sóng và những diễn biên vô cùng gay cấn, Thế giới hôn nhân nhiều khả năng sẽ tự phá vỡ kỷ lục của chính mình với một tầm cao mới trong 2 tuần cuối cùng.

10 bộ phim có rating cao nhất lịch sử đài cáp Hàn Quốc:

1. The World of the Married (JTBC) - 24,3%

2. Sky Castle (JTBC) - 23,%

3. Crash Landing on You (tvN) - 21,7%

4. Reply 1988 (tvN) - 18,8%

5. Mr. Sunshine (tvN) - 18,1%

6. Itaewon Class (JTBC) - 16,5%

7. 100 Days My Prince (tvN) - 14,41%

9. Signal (tvN) - 12,5%

10. Hospital Playist (tvN) - 12,1%

Cũng trong tối 2/5, tập 6 của Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch) phát trên đài trung ương SBS đã có những chuyển biến tích cực về mặt rating. Theo Nielsen Korea, tập phim mới nhất đạt rating trung bình toàn quốc là 7,4% và 10,3% cho hai phần phát sóng, đánh dấu lần đầu tiên rating trở lại 2 chữ số sau 2 tuần. Mặc dù rating có nhỉnh lên, nhiều người cho rằng Quân vương bất diệt vẫn chưa thực sự hấp dẫn và xứng đáng với những kỳ vọng của khán giả.

Trong trận chiến rating cùng giờ, Quân vương bất diệt tỏ ra lép vế hoàn toàn trước Thế giới hôn nhân.

Bee