'Thiên tài bất hảo' kết hợp 'ông anh trời đánh' trong phim Valentine

Hãng GDH đang là cái tên nổi tiếng của điện ảnh Thái Lan với hàng loạt tác phẩm hút khách như One Day (2016), Bad Genius (2017), Brother of the Year (2018) hay Friend Zone (2019). Năm nay, hãng tiếp tục cho ra mắt tác phẩm cảm xúc Happy Old Year với sự góp mặt của "thiên tài bất hảo" Chutimon Chuengcharoensukying và "ông anh trời đánh" Sunny Suwanmethanont.

Nội dung phim xoay quanh nữ thiết kế 28 tuổi Jean (Chutimon Chuengcharoensukying). Cô cùng anh trai Jay (Thirawat Ngosawang) lên kế hoạch cải tạo căn nhà đang ở thành văn phòng làm việc để tiết kiệm chi phí, bằng cách vứt bỏ bớt những món đồ không dùng nữa. Tuy nhiên, cả hai gặp phải sự phản đối của mẹ khi cho rằng mỗi vật dụng cũ đều chất chứa kỷ niệm.

Công cuộc dọn nhà vô tình đưa Jean về với mối quan hệ cũ.

Trong quá trình dọn dẹp, Jean bỗng phát hiện chiếc máy ảnh của Aim (Sunny Suwanmethanont). Cả hai từng có thời gian mặn nồng bên nhau nhưng lại chia tay chẳng lời từ biệt hệt như vứt một món đồ vào thùng rác. Nhưng vứt bỏ một con người không giống như vứt bỏ đồ vật. Từ chiếc máy ảnh, Jean có cơ hội tìm gặp lại Aim.

Thông qua những vật dụng cũ, họ như bước vào cỗ máy thời gian để nhìn lại tháng ngày đã qua, cảm nhận được niềm hạnh phúc xưa tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Song hiện tại, cả Jean và Aim đã là những con người khác với cuộc sống hoàn toàn mới, không chắc liệu họ có thể "yêu lại từ đầu".

Cặp đôi diễn viên chính trong phim.

Happy Old Year đánh dấu lần đầu tiên Chutimon Chuengcharoensukying và Sunny Suwanmethanont đóng cặp trên màn ảnh rộng. Chutimon Chuengcharoensukying từng gây ấn tượng khi hóa thân thành nàng Lynn trong Thiên tài bất bảo (Bad Genius) còn Sunny Suwanmethanont quen mặt với khán giả Việt qua vai diễn "anh hai cà chớn" Chut trong Ông anh trời đánh (Brother of the Year).

Cả hai từng hợp tác trong Die Tomorrow (2017) cũng của đạo diễn Nawapol Thamrongrattanarit. Tác phẩm đã xuất sắc đoạt giải Grand Prix tại LHP Châu Á nhờ những khung hình ám ảnh đậm chất nghệ thuật.

Happy Old Year (Tháng năm hạnh phúc ta từng có) dự kiến khởi chiếu từ 14/2.

Happy old year Trailer Trailer phim.

Thúy Anh