Tập cuối 'Thế giới hôn nhân' đạt rating cao chót vót

Tối 16/5, phim truyền hình Thế giới hôn nhân đã khép lại với tập 16 lên sóng trên đài JTBC. Drama 19+ tiếp tục phá kỷ lục rating của chính mình về tỷ suất người xem cao nhất từng đạt được trong lịch sử đài cáp Hàn Quốc. Theo Nielsen Korea, tập cuối phim ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc là 28,37%. Con số "khủng" này đã đánh bại kỷ lục rating 24,44% của tập 15 phát sóng hôm 15/5.

Thế giới hôn nhân đã kết thúc với thành công rực rỡ về mặt rating.

Thế giới hôn nhân dựa trên bộ phim Doctor Foster (BBC), khai thác đề tài ngoại tình không mới nhưng những nội dung gay cấn, đổi chiều chóng mặt như một tác phẩm điện ảnh, lôi cuốn khán giả Hàn Quốc. Tập đầu tiên đã gây ấn tượng với rating 6,2%, lập kỷ lục về rating ra mắt của hệ thống drama trên JTBC. Sau đó, với những tình tiết hấp dẫn dồn dập, rating của Thế giới hôn nhân tăng chóng mặt. Đến tập 12, bộ phim đã đạt 24,33% tỷ suất người xem, đánh bại kỷ lục được lập ra bởi Sky Castle (23,78%) về xếp hạng rating drama cao nhất lịch sử đài cáp. Trong hai tập cuối cùng, Thế giới hôn nhân đã tự phá kỷ lục rating của chính mình như dự đoán của nhiều khán giả.

10 bộ phim có rating cao nhất lịch sử đài cáp Hàn Quốc:

1. The World of the Married (JTBC) - 28,37%

2. Sky Castle (JTBC) - 23,78%

3. Crash Landing on You (tvN) - 21,7%

4. Reply 1988 (tvN) - 18,8%

5. Mr. Sunshine (tvN) - 18,1%

6. Itaewon Class (JTBC) - 16,5%

7. 100 Days My Prince(tvN) - 14,41%

9. Signal (tvN) - 12,5%

10. Hospital Playist (tvN) - 12,1%

Cũng trong tối 16/5, tập 10 của Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch) phát trên đài trung ương SBS có những chuyển biến tích cực về rating. Theo Nielsen Korea, tập phim mới nhất đạt rating trung bình toàn quốc là 6,4% và 7,8 % cho hai phần, đánh dấu lượng người xem tăng đáng kể so với tập 9 vào đêm hôm trước.

Drama When My Love Blooms của tvN đạt mức rating trung bình toàn quốc là 3,9%, trong khi đó Once Again của KBS2TV duy trì phong độ mạnh mẽ với rating 22% và 27,2% cho hai phần.

Bee