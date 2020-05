Tập áp chót 'Thế giới hôn nhân' phá kỷ lục với rating ngất ngưởng

Tối 15/5, tập 15 của Thế giới hôn nhân (The World of the Married) (JTBC) đã lập kỷ lục mới về tỷ lệ rating cao nhất trong lịch sử đài cáp Hàn Quốc. Theo Nielsen Korea, tập mới nhất của drama đình đám đạt mức rating trung bình toàn quốc là 24,44%, phá vỡ kỷ lục của chính bộ phim này với 24,33% (tập 12) hồi đầu tháng.

Cảnh trong tập 15 Thế giới hôn nhân.

Tập 15 Thế giới hôn nhân có những diễn biến bất ngờ khi các nhân vật phản diện trong phim đều lần lượt trả giá đắt. Với những diễn biên vô cùng gay cấn, Thế giới hôn nhân nhiều khả năng sẽ tiếp tục phá vỡ kỷ lục của chính mình trong tập cuối lên sóng tối nay.

Trong khi đó, drama Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch) tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm về lượng người xem. Tập 9 lên sóng tối 15/5 đạt rating trung bình toàn quốc là 5,8% và 6,3% cho hai phần, đánh dấu mức rating thấp nhất từ khi lên sóng. Dù diễn biến phim đã đặc sắc hơn so với 8 tập đầu tiên, những phân cảnh lãng mạn của cặp đôi chính cũng "ngọt" hơn; Quân vương bất diệt vẫn "đi lùi" về mặt rating.

Nụ hôn giữa Lee Gon (Lee Min Ho) và Jung Tae Eul (Kim Go Eun) trong tập 9 Quân vương bất diệt.

Trước đó, khán giả Hàn Quốc phàn nàn về việc Quân vương bất diệt lạm dụng quảng cáo quá nhiều. Sự kém thu hút về mặt nội dung cũng là nguyên nhân khiến drama của Lee Min Ho không giữ chân được người xem. Nhiều người cho rằng Quân vương bất diệt khó lật ngược được tình thế trong nửa sau bộ phim khi thể hiện một câu chuyện kỳ ảo xa rời hiện thực, khó nắm bắt.

Minie