Tạo hình ngầu của Dương Mịch khi trở lại màn ảnh nhỏ

Sau Phù Dao hoàng hậu (2017), Dương Mịch trở lại màn ảnh nhỏ với một bộ phim hiện đại, đóng cùng nam diễn viên Trương Bân Bân. Bạo phong nhãn thuộc thể loại trinh thám điều tra, dự kiến lên sóng trong tháng 4 này.

Ngày 15/4, tạo hình của hai diễn viên được tung ra. Dương Mịch và Trương Bân Bân mặc đồng phục cảnh sát, gương mặt nghiêm trang. Đây là lần hiếm hoi Dương Mịch đóng kiểu nhân vật này nên đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Trung Quốc.

Tạo hình của hai diễn viên chính.

Bạo phong nhãn được công ty truyền thông Gia Hành đầu tư sản xuất, lấy câu chuyện về Cục An ninh Quốc gia. An Tĩnh (Dương Mịch) là một điều tra viên nổi tiếng thông minh, cương trực, thường được giao điều tra những vụ án nguy hiểm. Một lần làm nhiệm vụ, cô phải kết hợp với trinh sát Mã Thượng (Trương Bân Bân) - một chàng trai trẻ có trí nhớ đáng nể và thân phận bí ẩn. Hai người đã cùng nhau đưa những tên tội phạm nguy hiểm ra ngoài ánh sáng. Cùng kề vai sát cánh, An Tĩnh và Mã Thượng nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng, quá khứ của Mã Thượng lại là lý do cản trở mối tình này.

Lần đầu kết hợp, bộ đôi diễn viên chính đang được khán giả mong chờ, đặc biệt là "phản ứng hóa học" trên phim sẽ như thế nào.

Ngoài Dương Mịch và Trương Bân Bân, Bạo phong nhãn còn có sự tham gia của Lưu Nhuế Lân, Đại Tư, Vương Đông...

Dương Mịch trong phim mới.

Chi Chi