Tại sao 'Itaewon Class' và Kim Da Mi gây ấn tượng đến thế?

Lý do mà bộ phim có thể làm được điều đó là nhờ vào "đức tin" mà mỗi nhân vật thể hiện.

Kim Da Mi đảm nhận vai Jo Yi Seo - nhân vật chống đối xã hội trong bộ phim Itaewon Class.

Bộ phim truyền hình tối thứ Sáu, thứ Bảy Itaewon Class của đài JTBC đang tiếp tục nhận được hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả châu Á. Tỷ lệ người xem từ tập đầu là 5% vào tháng trước đã tăng khoảng 15% những tập mới đây. Trong phim, "ông chủ" Park Sae Roy Yi đã tuyên chiến rằng "Bây giờ chúng ta hãy nhai sống Itaewon" và thực sự ngoài đời bộ phim cũng đang làm được điều tương tự. "Đêm ngọt ngào" - quán nhậu mới mở ở góc phố lại dám cả gan tuyên chiến không chút sợ hãi với công ty số 1 trong ngành công nghiệp ẩm thực Hàn Quốc Jangga và quả nhiên, họ - những "thanh niên bất hảo" đó - đang nỗ lực hết sức để chiến thắng. Nếu lùi một bước thì sẽ thấy đây là một lời khiêu chiến vội vàng và mông lung nhưng nếu tiến gần tới một bước thì lại thấy trận chiến này khiến bạn gật gù rằng "vô lí nhưng lại rất thuyết phục" một cách kì lạ.

Lý do mà bộ phim có thể làm được điều đó là nhờ vào "đức tin" mà mỗi nhân vật thể hiện. Park Seo Joon từng chia sẻ rằng: "Bình thường thì sau khi quay xong thì tôi hay quên lời thoại lắm, nhưng có một câu thoại của Park Sae Roy Yi vẫn vang mãi trong đầu. Đó là "Tôi muốn sống cuộc đời dựa vào đức tin. Tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình". Ngay từ đầu, nếu giả sử tính cách của Park Sae Roy Yi là có thể nhắm mắt lại ngay cả khi nhìn thấy sự bất chính thì anh ta cũng sẽ không bị đuổi học, không bị đi tù hay bắt đầu kinh doanh. Công cuộc trả thù bắt đầu khi cuộc sống còn đang rối bời nhưng hình ảnh nam chính luôn giữ vững đức tin và sống theo đó cũng rất ấn tượng.

Kim Dami xuất hiện trong bộ phim truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp nhưng cô đang cho thấy diễn xuất tốt.



Một cô "điên nữ" làm việc trong quán nhậu Danbam rồi dần dần học được cách để đồng cảm với tâm sự của mọi người.

Trong số đó, nhân vật nổi bật nhất là nhân vật Jo Yi Seo do Kim Da Mi đảm nhận. Cô có bộ não thông minh với chỉ số IQ 162 nhưng lại mang trong mình máu chống đối xã hội với sự vô cảm 79%. Tính cách nhất định phải có những gì mình muốn của cô đã thổi một luồng gió mới cho những drama kiểu báo thù thường rất dễ bị rập khuôn. Mô tip trả thù cho bố mẹ bằng cách lao vào ngành kinh doanh của kẻ thù hay bảo vệ người mình yêu cho tới cùng đã quá quen với khán giả truyền hình. Nhưng chuyện một cô gái 20 tuổi yêu cầu cổ phần tương đương 20% doanh thu thay cho lương hay việc chặn cái hôn của tình địch là một nhân vật chưa từng thấy ở bất cứ bộ phim nào. Nhờ vậy mỗi khi nhân vật này xuất hiện, câu chuyện lại đi theo hướng không thể dự đoán trước.

Khán giả rất thích thú khi được theo dõi câu chuyện hấp dẫn của một nhân vật độc đáo. Để lấy được những gì mình muốn, Jo Yi Seo luôn sống chỉ hướng đến mục tiêu, những thứ ngoài mục tiêu là vô nghĩa, nhưng khi làm quản lý ở Danbam, cách nhìn của cô đã khác đi rất nhiều. Ông chủ là người có tiền án, bạn thân thì là con của vợ lẽ, chàng đầu bếp với ước mơ được chuyển giới, anh chàng phục vụ người châu Phi bị khinh thường vì màu da. Vậy đấy, người của Danbam toàn phải vật vã để thoát khỏi định kiến của đám đông. Tiếp xúc với những con người này giúp In Seo nhận ra tình cảm giữa con người là như thế nào. Ở Hàn Quốc, người ta rất kỳ thị những kiểu người giống như các nhân vật trong Danbam. Vậy nên nhiều khán giả Hàn cũng vừa xem vừa nhận ra lối tư duy hẹp hòi mình đang có.

Nụ hôn của Park Sae Roy Yi và Oh Soo Ah bị Jo Yi So cắt ngang

Mối liên hệ giữa các nhân vật càng khiến bộ phim kịch tính hơn nữa. Dù hoàn cảnh mỗi người trong đó hoàn toàn khác nhau nhưng họ lại thấy sự đồng điệu trong nhau. Trong phim, tình địch Oh Soo Ah (Kwon Nara đóng) đã đánh giá Jo In Seo rất nhạy bén và phán đoán tình hình rất nhanh. Chủ tịch Jang Dae Hee (Yoo Jae Myung thủ vai) cũng rất hứng thú với nàng "điên nữ". Chủ tịch Jang gọi Jo In Seo là "có màu sắc giống ta" còn Park Sae Roy Yi thì nói với Jang Geun Soo (Kim Dong Hee) rằng "Tôi nhìn thấy tôi ở trong cậu". Mỗi sự tương tác giữa các nhân vật tạo ra nét cuốn hút khiến bộ phim trở nên vững chắc hơn nữa. Các nhân vật càng "dính" nhau nhiều thì mạch phim càng được đẩy lên cao. Có lẽ vì quá giống nhau nên các nhân vật có thể nhận ra ngay sự thiếu sót hay quá đáng trong tính cách của mình.

Các nhân vật xuất hiện trong bộ truyện nguyên tác và các diễn viên trong phim giống nhau đáng kinh ngạc. Tác giả gốc Kwang Jin trực tiếp đảm nhận vai trò biên kịch phiên bản phim truyền hình nên đã thể hiện rất tốt phần kịch tính.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là đây chính là bộ phim đầu tiên Kim Da Mi chào sân màn ảnh nhỏ. Ngoại trừ bộ phim độc lập 'Dự án cùng tên 2017', thì hai bộ phim điện ảnh 'Remember Me' (2018) và 'The Witch' (2018) là tất cả gia tài sự nghiệp mà Kim Da Mi đang sở hữu. Nàng sinh viên năm 4 khoa nghệ thuật biểu diễn của trường Đại học Incheon đã vượt qua tỷ lệ cạnh tranh 1500:1 để đậu vai chính trong bộ phim Ma nữ (The Witch) để rồi nổi lên như một "tân binh quái vật" càn quét các giải thưởng Gương mặt mới của các giải Rồng Xanh hay Chuông Vàng năm đó. Kim Da Mi đảm nhận vai Ja Yoon một thiếu nữ siêu năng lực được sinh ra từ việc thao túng DNA, vai diễn cực kỳ ấn tượng với diễn xuất rùng mình giằng co giữa sự ngây thơ và tàn bạo. Nhờ đầu tư tập luyện 3 đến 4 tiếng một ngày trong suốt 3 tháng nên diễn xuất hành động của Kim Da Mi cũng đã tỏa sáng. Đạo diễn Park Hoon Jung của phim 'Ma nữ' đang chuẩn bị cho mục tiêu ra mắt phần tiếp theo vào năm tới. Và Kim Da Mi chắn chắn sẽ lại tái xuất màn ảnh rộng ấn tượng hơn nữa.



Kim Da Mi đã thể hiện lối diễn xuất ấn tượng trong bộ phim 'Ma Nữ'



Kim Da Mi đã mơ ước trở thành diễn viên từ khi còn rất nhỏ. Cô nói: "Tôi nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng để diễn xuất, vì vậy tôi chỉ tập trung vào các buổi workshop về kịch 3 năm đầu đi học". Có lẽ như bây giờ là lúc diễn xuất của cô được bùng nổ ra lượng năng mà nó đã tích tụ trong thời gian qua. Cô chia sẻ rằng mình vẫn còn nhiều thiếu sót và khó khăn, nhưng vì đang trong quá trình trưởng thành nên cô quyết tâm tận hưởng, đem hết mình vào vai diễn. Công chúng chắc không thể dự đoán được cô nàng sẽ đi được xa như thế nào trong tương lai với năng lực sẵn có và tinh thần cầu tiến như thế. Kim Da Mi luôn chăm chỉ tích lũy lại những gương mặt thiện và ác trong cuộc sống thật để nuôi dưỡng cho cảm xúc phong phú hơn, nhờ đó mà cô có thể tái hiện hoàn hảo nét nhân vật mà khán giả chưa từng thấy trong các bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình Hàn Quốc. Khi được hỏi về điểm giống với nhân vật Jo Yi Seo, cô chia sẻ: "Tôi cũng thuộc dạng người sống thật" và "Điều mà tôi muốn thì chắc chắn sẽ đạt được".

Thủy Tiên (tổng hợp)