Son Ye Jin lộ biểu cảm mê mẩn trong cảnh hôn Hyun Bin

Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) đang là drama được quan tâm hiện nay với sự tham gia của 2 ngôi sao hạng A Hàn Quốc - Son Ye Jin và Hyun Bin. Với nội dung mới mẻ, hài hước, cùng sự tương tác bùng cháy của 2 diễn viên chính, phim giành được rating rất khả quan ngay khi vừa lên sóng.

Mọi thông tin của Crash Landing on You đều thu hút sự chú ý của khán giả. Hình ảnh hậu trường phim cũng không ngoại lệ. Nếu trên phim, Son Ye Jin và Hyun Bin có phản ứng hóa học mãnh liệt khiến khán giả "trụy tim" thì ở hậu trường phim lại là sự thật khác hẳn.

Vẻ mặt sững sờ của Yoon Se Ri khi bị hôn bất ngờ.

Cảnh nụ hôn cứu nguy của chàng quân nhân Triều Tiên Ri Jung Hyuk (Hyun Bin) và cô tiểu thư Hàn Quốc Yoon Se Ri (Son Ye Jin) là một trong những cảnh khiến khán giả phấn khích của Crash Landing on You. Để tránh cho Yoon Se Ri bị phát hiện, Jung Hyuk đã bất ngờ hôn cô nhằm che mắt các đồng đội. Se Ri bất ngờ bị cưỡng hôn nên hiện rõ vẻ ngại ngùng, choáng váng. Thế nhưng trên thực tế, chính Son Ye Jin mới là người chủ động trong cảnh phim này. Cô còn có biểu cảm đầy mê mẩn khi đóng cảnh hôn với bạn diễn điển trai.

Biểu cảm khác biệt của hai diễn viên.

Biểu cảm hài hước của Son Ye Jin trong hậu trường đã "đập tan" không khí lãng mạn trước đó của phim. Khán giả bình luận, đây là cảnh Yoon Se Ri "được hôn" chứ đâu phải "bị hôn" như trên phim.

Son Ye Jin và Hyun Bin là đôi bạn thân thiết tại showbiz Hàn. Thường xuyên đi chơi cùng nhau khiến cả hai vướng nghi vấn hẹn hò. Năm 2018, Son Ye Jin và Hyun Bin đã hợp tác trong phim điện ảnh The Negotiation. Sau đó, hai người tiếp tục "nên duyên" trong drama Crash Landing on You.

Crash Landing on You kể về chuyện tình giữa nữ thừa kế giàu có Yoon Se Ri và quân nhân Triều Tiên Ri Jung Hyuk. Trong một lần nhảy dù, Se Ri lạc sang Triều Tiên và bị Jung Hyuk bắt gặp. Thay vì bắt giữ, anh lại liên tục giúp đỡ, che giấu thân phận giúp Se Ri. Khi cả hai dần nảy sinh tình cảm thì họ buộc phải chia xa, khó lòng gặp lại.

Chi Chi