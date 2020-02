Seo Hyun (SNSD) đóng vai đồng tính nữ

Nhà sản xuất phim Hello Dracula công bố những thông tin thú vị về vai diễn của Seo Hyun. Em út SNSD đảm nhận vai Anna - một giáo viên tiểu học 30 tuổi mang trong mình một bí mật. Cô chưa bao giờ được sống theo cách mình muốn mà luôn gò ép bản thân vào khuôn mẫu để làm vừa lòng người mẹ đơn thân. Khi học cấp 2, Anna phát hiện bản thân thích con gái và hy vọng người mẹ sẽ luôn ở bên, ủng hộ cô. Tuy nhiên, mẹ của Anna lại đối xử lạnh lùng và làm tổn thương cô bằng câu nói: "Con không thể sống bình thường một chút sao?".

Tạo hình của Seo Hyun trong phim mới.

Một ngày, cuộc sống của Anna sụp đổ khi nhận cuộc gọi chia tay từ mối tình 8 năm So Jung (Lee Chung Ah). Biến cố này khiến Anna trở nên thay đổi và muốn thoát khỏi những định kiến từ người mẹ.

Seo Hyun và Lee Chung Ah đều có nhan sắc, khí chất thanh lịch, độ nữ tính. Người hâm mộ hy vọng cả hai sẽ có phản ứng hóa học tốt, tạo nên một cặp đồng tính nữ đáng nhớ trên màn ảnh Hàn.

Lee Chung Ah và Seo Hyun thành đôi trong phim mới.

Hello Dracula gồm hai tập phim ngắn, được phát sóng vào 17 - 18/2. Đạo diễn của phim là Kim Daye - người từng tạo nên thành công của phim My ID Is Gangnam Beauty (2018).

Seo Hyun (SNSD) vào vai nữ đồng tính trên màn ảnh Hàn Trailer phim.

