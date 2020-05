Rating tiếp tục giảm, 'Quân vương bất diệt' bị mỉa mai thất bại toàn tập

Theo thống kê của Nielsen Korea, tập 7 của Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch) lên sóng tối 9/5 lần lượt ghi nhận tỷ lệ rating là 7% và 8,1% (cho hai phần của tập phim). Mức rating này tiếp tục sụt giảm so với tập 6 hồi tuần trước (đạt 7,4 và 10,3%). Tính đến nay, 7% là rating thấp nhất của bộ phim kể từ khi lên sóng.

Trong tập 7, cặp đôi chính của Quân vương bất diệt có ít đất thể hiện, thay vào đó điểm nhấn thuộc về cuộc gặp gỡ giữa cận vệ Jo Young và trợ lý cảnh sát Eun Seob (Wo Do Hwan), cùng màn chạm mặt giữa nữ tội phạm Luna (Kim Go Eun) và thủ tướng Seo Ryung (Jung Eun Chae). Những tình tiết chậm chạp của bộ phim khiến người xem thất vọng. Trên các diễn đàn Hàn Quốc, netizen không tiếc lời chê bai Quân vương bất diệt là bộ phim "thất bại toàn tập" khi rating ngày càng đi xuống dù đã bước sang tuần lên sóng thứ 4.

Màn đụng đỗ giữa hai phiên bản song trùng: cận vệ Jo Young và chàng cảnh sát Eun Seob trong tập 7 của Quân vương bất diệt.

Một số bình luận:

- "Phim tràn ngập những câu thoại sáo rỗng của hai nhân vật chính không biết diễn xuất. Đúng là một mớ hỗn tạp"; "Đây là một thất bại toàn tập so với quy mô sản xuất, đội ngũ biên kịch, diễn viên. Tôi nghĩ Lee Min Ho cần có một cái nhìn xa hơn về sự nghiệp diễn viên. Anh ta chỉ đảm nhận những vai diễn khiến anh ta trông đẹp trai, trong khi những diễn viên khác như Won Bin không ngại thử nghiệm những nhân vật mới mẻ, như vai diễn trong Mother".

"Tôi tự hỏi bộ phim này có cùng biên kịch với Goblin không? Goblin là một bộ phim tuyệt vời về sự sống và cái chết, về sự đau buồn thương tiếc của người còn sống. Mr. Sunshine tái hiện phong trào đấu tranh giành độc lập, cuộc sống nguy hiểm của những thế hệ đi trước. Còn bộ phim này thì sao? Hy vọng biên kịch có thể cho chúng ta một cái nhìn khác vào nửa sau bộ phim"; "Tôi luôn nghĩ Kim Eun Sook là một biên kịch thiên tài. Nhưng tôi không thể vượt qua hai tập đầu của Quân vương bất diệt. Diễn xuất kém cỏi của hai diễn viên chính cùng dàn diễn viên phụ và cốt truyện rối rắm rất khó nắm bắt"; "Rating này là quá cao rồi. Có lẽ bởi nhiều người không biết xem gì trong lúc chờ Thế giới hôn nhân lên sóng"...

Trong khi đó, ở đài cáp JTBC, tập 13 của Thế giới hôn nhân (The World of the Married) ghi nhận rating trung bình toàn quốc là 21,1%. Mặc dù không thể đánh bại kỷ lục 24,3% so với tập trước đó, tác phẩm 19+ ăn khách này vẫn chiếm vị trí đầu tiên trong số những bộ phim có rating cao nhất tối 8/5.

Minie