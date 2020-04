'Quân vương bất diệt' mắc 'sạn' ngay tập đầu

Tối 17/4, tập đầu tiên của Quân vương bất diệt (The King: Eternal Monarch) lên sóng đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lee Min Ho. Phim được đầu tư hiệu ứng kỹ xảo, cảnh phim đẹp mắt, nhiều khung cảnh thơ mộng như trong tranh. Nhưng chỉ một nửa thời lượng trôi qua, "hạt sạn" đầu tiên đã xuất hiện rất lộ liễu.

Lee Min Ho khiến fan nữ điên đảo với hình ảnh cưỡi bạch mã trong 'Quân vương bất diệt'.

Cụ thể, ngày bé, thái tử Lee Gon tận mắt chứng phụ vương qua đời bởi một nhát kiếm đâm xuyên người. Kẻ lên kế hoạch mưu phản không phải người xa lạ, chính là bác ruột - Thân vương Lee Lim. Dù còn nhỏ tuổi, Lee Gon đã bộc lộ tài lãnh đạo, sự dũng cảm và biết sử dụng quyền lực. Thái tử tuyên bố tước thân phận hoàng tộc của Lee Lim và ra lệnh trừng phạt, nâng kiếm chém bác ruột để trả thù cho cha.

Tuy nhiên nhát kiếm không giết được Lee Lim mà làm gãy đôi cây sáo thần. Lee Lim tức giận, ấn mạnh cây sáo vào cổ khiến Lee Gon suýt chết. Vụ tấn công gây ra vết thương sâu và tạo thành sẹo lớn trên cổ Thái tử. Đây cũng là lúc khán giả phát hiện "sạn". Dù bị đâm ở bên trái, sẹo của Lee Gon lại hiện ở bên phải.

Lee Gon bị Thân vương tấn công.

Nhưng sau khi thoát chết, thái tử lại được băng bó ở bên cổ khác.

Không khó để nhận ra vết sẹo nằm sai vị trí.

Dù mắc lỗi, Quân vương bất diệt vẫn gây sốt và lập kỷ lục rating ngay tập đầu tiên.

Phim do Lee Min Ho và Kim Go Eun đóng chính, kể chuyện tình của hai người ở hai vũ trụ song song. Trong đó Lee Min Ho vào vai Lee Gon, hoàng đế của nước chế độ quân chủ lập hiến. Kim Go Eun là trung úy Jung Tae Eul thuộc Sở cảnh sát quốc gia tại đất nước Hàn Quốc hiện đại.

Khi chém đôi cây sáo thần, Lee Gon đã vô tình mở ra thế giới song song. Người bác Lee Lim bước qua cánh cổng ngăn đôi hai vụ trũ và lạc sang thế giới bên kia. Để tồn tại, Lee Lim giết chết phiên bản của mình ở đất nước Hàn Quốc hiện đại.

Về Lee Gon, trong lúc sắp chết, cảnh sát đã kịp thời phát hiện vụ việc. Anh được giải cứu bởi một người bí ẩn bịt kín mặt. Trước lúc người này bỏ đi, anh chỉ kịp giữ được thẻ cảnh sát mang tên Jung Tae Eul. Từ đó, Lee Gon luôn tò mò về danh tính của ân nhân và tìm kiếm nữ cảnh sát có tên trên thẻ.

Quân vương bất diệt tập 2 sẽ lên sóng hôm nay, 18/4 trên kênh SBS và Netflix.

Quân vương bất diệt Trailer Trailer phim.

Thúy Anh