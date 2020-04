Phim Hàn 'tiên tri' chính xác về Covid-19

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc My Secret Terrius đang có mặt trong top những bộ phim được tìm kiếm nhiều nhất trên Netflix Anh Quốc vì đã dự đoán đúng về virus nCoV và bệnh dịch từ 2 năm trước.

My Secret Terrius đang rất nổi tiếng vì lời tiên tri.

My Secret Terrius được phát sóng ở Hàn vào tháng 10/2018 trên kênh MBC và có mặt trên hệ thống Netflix. Nội dung kể về một phụ nữ tên Go Ae Rin (Jung In Sun đóng) điều tra về sự ra đi đột ngột của chồng, từ đó phát hiện ra những bí mật to lớn có liên quan đến Kim Bon (So Ji Sub đóng) - một đặc vụ ngầm nổi tiếng có mật danh Terius.

Điều khiến bộ phim My Secret Terrius trở nên nổi tiếng hiện tại là những mô tả về "corona virus" và bệnh viêm phổi giống hệt Covid-19.

Phim Hàn mô tả chính xác bệnh Covid-19 từ 2 năm trước

Cảnh phim thu hút sự chú ý của khán giả xuất hiện vào gần cuối tập 10, nhân vật bác sĩ chia sẻ về một căn bệnh lạ: "Chúng tôi phải nghiên cứu thêm, nhưng nó trông giống như một loại coronavirus đột biến, tương tự MERS, SARS, bệnh cúm thông thường. Chúng đều thuộc cùng một họ virus với cùng thông tin gen di truyền. Coronavirus tấn công hệ hô hấp. Hiện tại chưa có thuốc chữa hoặc vaccine phòng bệnh, thời gian ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày".

Người xem ngỡ ngàng trước lời thoại nhắc đến corona virus.

Khán giả "rùng mình" trước mức độ dự đoán chính xác của biên kịch. Dường như họ đã nhìn thấy trước căn bệnh Covid-19 đang bùng nổ ở mọi nơi. Cảnh phim được lan truyền trên Twitter với hàng nghìn lượt xem, lượt bình luận thể hiện sự ngạc nhiên. Một số ý kiến bình luận: "Tôi không thốt nên lời bởi sự trùng hợp này. Dù sao thì bộ phim này hay lắm đó", "Bộ phim này từ 2 năm trước nhưng đang miêu tả chính xác những gì chúng ta đang trải qua", "Điều này đáng sợ quá", "Nhìn xem tôi tìm thấy gì trên Netflix kìa, một bộ phim dự đoán tương lai"...

Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều ý kiến cho rằng mọi người không nên hoảng loạn vì virus corona vốn xuất hiện từ lâu và là nguyên nhân gây ra những căn bệnh về phổi. Đây không phải là vấn đề mới, do biên kịch tự nghĩ ra mà có bằng chứng khoa học từ trước.

Hiện My Secret Terrius bỗng nhiên leo lên top trend Netflix và các trang mạng xã hội, nhất là tại Anh Quốc khi mà cả Thái tử Charles và Thủ tướng Anh Boris Johnson đều đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Hannah