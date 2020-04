Park Seo Joon là ngôi sao 'bảo chứng rating' phim Hàn

Trong Kill Me Heal Me, Park Seo Joon chỉ đảm nhận vai nam thứ nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Anh vào vai Oh Ri On, vốn yêu thầm nữ chính nhưng lại có những tương tác đáng yêu với nam chính (Ji Sung đóng), đây là yếu tố then chốt khiến khán giả thích thú. Park Seo Joon và Ji Sung nhận giải Cặp đôi được yêu thích nhất tại lễ trao giải phim truyền hình cuối năm. Kill Me Heal Me có rating tập cuối là 9,4%, đây cũng là tác phẩm giúp Park Seo Joon được người xem yêu mến.