Park Min Young ngọt ngào trong drama mới

Drama sắp ra mắt của đài JTBC mang tên I’ll Go to You When the Weather Is Nice vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của nữ chính Park Min Young. Nữ diễn viên được tạo hình ngây thơ và trẻ trung. Đây là drama thuộc thể loại hài tình cảm tiếp theo của Park Min Young sau Her Private Life.

Tạo hình của Park Min Young trong phim.

Nội dung phim xoay quanh Mok Hye Won (Park Min Young thủ vai), một người phụ nữ quá mệt mỏi với cuộc sống tại Seoul và quyết định trở về ngôi làng thời thơ ấu. Tại đây, cô tái hợp với Im Eun Seob (Seo Kang Joon thủ vai), ông chủ tiệm sách nhỏ.

Câu chuyện trong phim chưa được tiết lộ. Theo những thông tin đầu tiên từ đoàn làm phim, Park Min Young luôn tỏa ra năng lượng tươi sáng và khiến những người xung quanh cảm thấy ấm áp, dịu dàng. Đó là lý do cô được chọn cho bộ phim này. Đạo diễn Han Ji Seung muốn tìm một diễn viên hoàn hảo với bộ melodrama cho ngày cuối đông.

Nữ diễn viên rất thích hợp với các bộ phim hài lãng mạn.

Đoàn làm phim cũng hy vọng khán giả đón nhận tác phẩm mới với một nhân vật mà Park Min Young chưa từng thể hiện.

I’ll Go to You When the Weather Is Nice sẽ được phát sóng vào tháng 2, sau khi War of Prosecutors kết thúc.

Chi Chi