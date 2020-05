'Oh My Baby' tập 5: Jang Nara 'thả thính' hai mỹ nam

Ở tập 4, Hari đã đặt hậu bối Choi Kang Eu Ddeum (Jung Gun Joo) "trong tầm ngắm". Sang tập 5, cô bóng gió về chuyện "xin giống" trong lúc hướng dẫn hậu bối cách làm dự án đạt yêu cầu.

Hari 'bóng gió' chuyện 'xin giống' với Eu Ddeum.

Cô chủ động đi khám sức khỏe tổng quát cùng Eu Ddeum và dặn cậu hãy cho cô xem kết quả. Hari vô cùng hào hứng và cho rằng mình đã gặp đúng người khi Eu Ddeum thông báo anh siêu khỏe mạnh và là "trường hợp xuất sắc hiếm hoi".

Eu Ddeum cũng rất thẳng thắn trước ý định "xin giống" của Hari. Cậu bày tỏ muốn trao đổi với bố mẹ về một đứa cháu mà ông bà không thể nhận và bản thân Eu Ddeum cũng sẽ phải coi như đứa trẻ không tồn tại.

Anh chàng khoe mình là trường hợp có sức khỏe xuất sắc.

Về phần nhiếp ảnh gia Yi Sang, anh đang rối trí khi lỡ để Hari bắt gặp một phiên bản "cute phomai que" của mình khi say rượu. Anh trở nên quan tâm tới Hari hơn và dần nhận ra mình đang có cảm giác với cô.

Yi Sang phải bay tới thành phố Mureung cùng Hari để hoàn thành phóng sự quảng bá nhằm giúp tờ báo The Baby - nơi Hari đang làm việc - cải thiện việc bị sụt giảm doanh số.

Biết Hari sợ đi máy bay, Yi Sang chủ động nắm chặt tay cô suốt cả chuyến bay. Cả hai khá ngượng ngùng nhưng với bản tính vui vẻ, Hari nhanh chóng điều chỉnh trạng thái để hoàn thành công việc. Cô nhận ra Yi Sang là nhiếp ảnh gia có tâm, làm việc hết mình và rất ngưỡng mộ anh.

Yi Sang và Hari đi công tác cùng nhau.

Trong khi đó, bác sĩ Yoon Jae Young lại lo lắng, hốt hoảng khi biết Hari và Yi Sang đi công tác cùng nhau bất chấp lời khẳng định "không có chuyện gì xảy ra đâu" của mẹ Hari. Anh chàng sốt ruột tới nỗi cứ vài phút lại gọi một cuộc điện thoại cho Hari khiến cô phát cáu. Trái ngược với Jae Young, mẹ của Hari lại mong thật sự "có chuyện gì xảy ra" với cô con gái U40 của mình.

Yi Sang và Hari mắc kẹt trong nhà trọ vì núi lở.

Chuyến công tác lẽ ra hoàn thành trong ngày lại phải kéo dài do sạt lở núi. Yi Sang - Hari bị kẹt lại Mureung và phải qua đêm cùng nhau tại một nhà trọ hẻo lánh. Trải qua một đêm giông bão, giữa Hari và Yi Sang dường như có gì đó nảy sinh. Cảnh phim đẹp như mơ giữa đồng cỏ lau là một tín hiệu khả quan về những tình huống hấp dẫn hơn cho Oh My Baby khi bộ phim liên tục bị chê "nhạt".

Mối quan hệ giữa Yi Sang và Hari sẽ có tiến triển trong tập tiếp theo.

Oh My Baby tiếp tục được phát sóng vào 21h45 (giờ Hà Nội) thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên tvN.

Hana