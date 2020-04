Nội dung cần nhớ trước khi xem 'Vương triều xác sống 2'

*Bài viết tiết lộ nội dung season 1

Khởi nguồn nạn dịch xác sống

Thái tử Lee Chang nhận thấy vương triều có điều bất ổn khi hoàng đế trị bệnh mãi không khỏi. Lãnh tướng Cho cùng Hoàng hậu, cũng chính là con gái lão, có những hành động khả nghi. Thái tử Lee Chang lên đường tìm kiếm thầy thuốc Lee Seung Hui - người chữa bệnh cho vua cha - để tìm hiểu sự tình. Trên đường đi, Thái tử và cận vệ Muyeong gặp Seo Bi và Young Shin, phát hiện ngôi làng đang bị những thây ma ăn thịt người hoành hành.

Một cảnh trong 'Vương triều xác sống 1'.

Lần theo các manh mối, Thái tử nhận ra hoàng đế đã băng hà nhưng vì muốn thâu tóm quyền lực, cha con Lãnh tướng Cho yêu cầu thầy thuốc Lee Seung Hui sử dụng cây hồi sinh, nhưng vô tình biến nhà vua thành thây ma ngày ngủ, đêm tỉnh dậy ăn thịt cung nữ.

Khi Lee Sung Hui đến khám bệnh, nhà vua đã cắn chết học trò đi theo Lee Sung Hui. Xác người học trò này sau đó được Young Shin nấu thành canh cho những người dân sắp chết đói ăn. Vì thế dịch bệnh lan khắp cả làng.

Cú lừa ngoạn mục của Hoàng hậu

Vì là con của vợ lẽ nên ngai vàng của Thái tử sẽ lung lay, tính mạng cũng không được đảm bảo nếu Hoàng hậu sinh con trai. Để nắm được quyền lực, cha con Hoàng hậu và Lãnh tướng Cho bày mưu đánh lừa hoàng đế và cả triều đình. Ả ta đeo bụng giả mang thai. Gần ngày sinh, ả tập hợp tất cả phụ nữ vô gia cư đang mang bầu, trong đó có vợ của cận vệ Muyeong. Họ được tiếp đãi nhiều món ngon bổ dưỡng. Đến ngày sinh, nếu đẻ con gái, cả mẹ và con sẽ lập tức bị giết. Hoàng hậu giết từng người cho đến khi cướp được bé trai.

Tạo hình nhân vật hoàng hậu trong phim.

Thân phận bí ẩn của Young Shin và Đại nhân Ahn Hyeon

Trong quá trình chiến đấu, Thái tử Lee Chang và cận vệ Muyeong phát hiện điểm đáng ngờ ở Young Shin. Anh nói mình chỉ là người bình thường nhưng thực tế kỹ năng sử dụng súng thành thạo hơn bất kỳ thợ săn hay binh lính nào. Khi đến Sangju, Young Shin ghé qua nơi trước đây sinh sống cùng em trai, giờ đây chỉ là bãi đất hoang toàn mộ chôn người.

Young Shin còn khiến người xem thắc mắc bởi thái độ của anh đối với cựu thần Ahn Hyeon. Khi đi qua bia tưởng niệm trận chiến do tướng Ahn Hyeon chỉ đạo đã tiêu diệt 30.000 quân Nhật và 500 binh lính, Young Shin khinh bỉ nhổ nước bọt.

Khi nhắc đến Young Shin, Ahn Hyeon có biểu cảm ngập ngừng như đang che giấu bí mật. Giữa hai người dường như có mối thù. Ông bị cận vệ Muyeong nghi ngờ khi lần đầu chạm trán với xác sống mà không hề nao núng, thậm chí biết cách nhắm vào đầu và tim để tiêu diệt chúng. Ông nắm rõ về dịch bệnh như từng đối mặt với chúng trước đây.

"Quy tắc" hoạt động của bọn xác sống

Đám zombie đặc biệt sợ ánh nắng mặt trời. Chúng chỉ tỉnh dậy cắn người vào ban đêm. Khi mặt trời ló dạng, xác sống hoảng loạn tìm nơi có bóng tối để ẩn nấp và ngủ say như đã chết. Nhờ vậy, người dân chỉ cần cầm cự hết buổi đêm, ban ngày có thời gian lên kế hoạch sơ tán và đặt bẫy.

Tập cuối season 1, Thái tử Lee Chang cùng sự giúp đỡ của Đại nhân Ahn Hyeon và đội quân đã bố trí được cái bẫy công phu sử dụng nước và lửa. Tuy nhiên suốt cả đêm, không một xác sống nào xuất hiện. Tên binh sĩ được cử đi dụ đám zombie trở về không toàn thây mà chỉ có một cánh tay mắc trên dây cương ngựa.

Trời sáng, đội quân vui mừng vì có một đêm bình an, đang thu dọn bẫy thì bọn xác sống bất ngờ tràn đến. Lúc này, Seo Bi đang ở Thung lũng băng giá hái cây hồi sinh về làm thuốc chữa dịch. Cô hoảng sợ nhận ra yếu tố đánh thức chúng không phải màn đêm mà là nhiệt độ. Phim để lại kết lửng chờ giải quyết ở phần tiếp theo.

Vương triều xác sống (Kingdom) dựa trên tác phẩm The Kingdom of The Gods của Ylab, khai thác đề tài zombie theo phong cách cổ trang Hàn Quốc dưới triều đại Joseon. Phim do Netflix sản xuất. Season 2 đã lên sóng từ hôm nay, 13/3.

Thúy Anh