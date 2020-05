Nhan sắc miễn chê của La Vân Hi trong 'Nguyệt thượng trọng hỏa'

Tối 28/5, 10 tập Nguyệt thượng trọng hỏa đã được phát sóng với nền tảng trực tuyến. Trước đó, phim thu hút sự chú ý của khán giả với cốt truyện gây tò mò và tạo hình đẹp của cặp diễn viên chính La Vân Hi - Trần Ngọc Kỳ.

Điểm sáng của phim chính là nhan sắc nam chính Thượng Quan Thấu do La Vân Hi thủ vai. Từng học trường múa, La Vân Hi thể hiện tốt những cảnh múa quạt, đấu võ, giúp hình tượng nhân vật Thượng Quan Thấu được xây dựng hoàn hảo hơn. Diễn xuất của La Vân Hi cũng tiến bộ nhiều nhờ chăm chỉ đóng phim.

Nhan sắc hết chỗ chê của La Vân Hi trong 'Nguyệt thượng trọng hỏa' Trailer phim.

Thượng Quan Thấu được tạo hình với trang phục trắng, vẻ ngoài lạnh lùng, mang đến cảm giác xa cách. Nhưng khi ở bên cô gái mình yêu thương, Thượng Quan Thấu lại có một mặt dịu dàng, dễ thương, đầy tình cảm. Hai khía cạnh tính cách này càng tăng thêm sức hút cho nhân vật, giúp La Vân Hi "chiếm giữ" trái tim của các khán giả nữ.

Khoảnh khắc như "thần tiên giáng thế", giải cứu nữ chính Trọng Tuyết Chi của Thượng Quan Thấu.

Trong tập đầu, Thượng Quan Thấu đã xuất hiện giải nguy cho Trọng Tuyết Chi (Trần Ngọc Kỳ). Khỏi phải nói cảnh phim này trông Thượng Quan Thấu "ngầu" đến cỡ nào. Nhân vật Thượng Quan Thấu mặc áo trắng một mình xông vào giữa đám thích khách áo đen, tạo ra hiệu ứng thị giác khó quên.

Đến tập tiếp theo, Thượng Quan Thấu một lần nữa cứu Trọng Tuyết Chi trên võ đài. Không chỉ đỡ người đẹp, Thượng Quan Thấu còn thay cô tỉ thí. Nhân vật này được xây dựng theo đúng motif mà các khán giả nữ yêu thích: ngoài lạnh trong ấm, võ công cao cường và quan trọng nhất là... đẹp trai.

Phim sử dụng nhiều cảnh slow-motion để khắc họa vẻ đẹp tựa thần tiên của Thượng Quan Thấu.

Biểu cảm khi lạnh lùng...

... khi dịu dàng của Thượng Quan Thấu khiến các khán giả nữ "đổ rầm rầm".

La Vân Hi rất phù hợp với tạo hình cổ trang. Nam diễn viên sinh năm 1988 có ngoại hình thư sinh, khí chất khi cao ngạo, lạnh lùng khi lại rất dịu dàng.

Nhan sắc của La Vân Hi là điểm sáng nhất trong 10 tập đầu Nguyệt thượng trọng hỏa. Nội dung phim dễ đoán, không có nhiều yếu tố gây tò mò. Phim đầu tư mạnh về phần hình ảnh nhưng lại tạo ra cảm giác thiếu chân thật, lạm dụng kỹ xảo máy tính cho phần ngoại cảnh.

Nguyệt thượng trọng hỏa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quân Tử Dĩ Trạch, là tác phẩm rất được yêu thích trên mạng. Phim kể về mối tình sâu đậm và cũng nhiều nước mắt giữa Thượng Quan Thấu và Trọng Tuyết Chi. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Trọng Tuyết Chi đã một lòng theo đuổi Thượng Quan Thấu. Đến khi tình yêu đơm hoa kết quả, hai người lại phải chia xa vì những ân oán giang hồ.