'Nguyệt thượng trọng hỏa' bị tố sao chép trắng trợn 'Final Fantasy'

Phim truyền hình cổ trang Nguyệt thượng trọng hỏa (And the winner is love) vừa lên sóng hôm 28/5 đã dính nghi vấn sao chép ý tưởng, cảnh quay từ Final Fantasy 4 - series trò chơi khoa học viễn tưởng của Nhật Bản. Một khán giả đăng tải video đối chiếu cho thấy đoạn mở đầu Nguyệt thượng trọng hỏa giống Final Fantasy 4 đến từng chi tiết. Điều này khiến bộ phim và đạo diễn Hà Chú Bồi bị chỉ trích gay gắt.

Sáng 30/5, đạo diễn Hà Chú Bồi lên tiếng trên trang cá nhân, thay mặt ekip sản xuất xin lỗi khán giả về những cảnh quay gây tranh cãi. Đạo diễn Hà cho biết, phân đoạn trong tập 1 được đạo diễn Tăng Hiểu Vũ thuộc tổ B tiến hành ghi hình và sử dụng cho bộ phim. Sau khi phát hiện sự việc, đôi bên đã nhanh chóng tìm hiểu, làm rõ và đưa ra phương án giải quyết. Hà Chú Bồi chia sẻ ông không phải fan của game nên đã thiếu sót trong việc giám sát nội dung, để xảy ra việc cảnh quay tương đồng với game. Theo đạo diễn, ekip đã lập tức tiến hành sửa đổi, thay thế, hy vọng có thể giảm bớt tổn thất cho đoàn phim và khán giả.

Cảnh trong phim Nguyệt thượng trọng hỏa (hình dưới) giống Final Fantasy 4.

Hà Chú Bồi là đạo diễn nổi tiếng, phó hội trưởng hiệp hội đạo diễn Hong Kong. Ông nổi tiếng với nhiều phim truyền hình như Thiên long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ, Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, Thiếu niên Bao Thanh Thiên 3, Hoạt sắc sinh hương, Lục phiến môn, Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ. Sau Nguyệt thượng trọng hỏa, Hà Chú Bồi tiếp tục chỉ đạo bộ phim Hạo y hành có sự tham gia đóng chính của La Vân Hi.

Nguyệt thượng trọng hỏa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Quân Tử Dĩ Trạch, là tác phẩm được yêu thích trên mạng. Phim kể về mối tình sâu đậm và cũng nhiều nước mắt giữa Thượng Quan Thấu (La Vân Hi đóng) và Trọng Tuyết Chi (Trần Ngọc Kỳ). Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Trọng Tuyết Chi đã một lòng theo đuổi Thượng Quan Thấu. Đến khi tình yêu đơm hoa kết quả, hai người lại phải chia xa vì những ân oán giang hồ.

Sau những tập đầu tiên lên sóng, bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhan sắc của La Vân Hi và Trần Ngọc Kỳ được khen ngợi, diễn xuất cũng được đánh giá ở mức ổn. Tuy nhiên, nội dung phim thiếu hấp dẫn, kỹ xảo giả, cảnh võ thuật "làm màu" quá đà. Sau khi bị chỉ trích sao chép, các fan lo lắng danh tiếng bộ phim sẽ tụt dốc, ảnh hưởng đến các diễn viên.