Manga đình đám 'One Punch Man' được chuyển thành live-action

Tờ Variety đưa tin hãng Sony Pictures chuẩn bị chuyển thể One Punch Man (tên Việt: Thánh Phồng Tôm) thành phim live-action, do Scott Rosenberg và Jeff Pinkner - biên kịch của bom tấn Venom - viết kịch bản.

Nổi đình đám khắp Nhật Bản và trên toàn thế giới, One Punch Man kể về Saitama - một siêu anh hùng có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào chỉ bằng một cú đấm. Việc sở hữu sức mạnh vô đối, "đánh đâu thắng đó" khiến Saitama chán nản. Anh khao khát tìm một đối thủ xứng tầm.

'One Punch Man' phiên bản anime.

One Punch Man được tạo ra từ năm 2009 do họa sĩ ONE sáng tác, đăng tải trên web truyện tranh. Ngay sau đó, bộ truyện nhanh chóng trở nên phổ biến. Năm 2012, truyện được phát hành thành sách, đến nay đã đạt doanh số 30 triệu bản trên toàn thế giới. Năm 2015, hai tập đầu lọt vào danh sách truyện tranh bán chạy nhất của New York Times. Sau đó, tác phẩm còn được chuyển thành anime và trò chơi điện tử.

Nguồn tin nói Sony đánh giá cao mức độ nổi tiếng của One Punch Man và có khả năng sẽ phát triển loạt truyện này thành series phim nhiều tập.

Hiện chưa có thông tin về đạo diễn, dàn cast, thời gian bấm máy và phát hành nhưng fan của loạt truyện lo việc "Mỹ hóa" sẽ làm mất tinh thần manga của One Punch Man.

Thúy Anh