Lee Min Ho 'thả thính' khắp nơi trong 'Quân vương bất diệt'

Đài SBS tiếp tục tung ra những hình ảnh mới nhất của The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt), hé lộ thân phận trái ngược nhau của hai nhân vật chính do Lee Min Ho và Kim Go Eun.

Trong vai hoàng đế Lee Gon, Lee Min Ho rất thoải mái với cuộc sống. Anh đến thăm tiệm bánh mỳ và thoải mái "thả thính" với các nữ nhân viên ở đây. Ánh mắt và gương mặt của Lee Min Ho đầy dịu dàng khi nhìn các thần dân. Đổi ngược lại, những người này cũng "điên đảo" vì vị hoàng đế trẻ tuổi, đẹp trai.

Trong khi đó, ở một thế giới khác, Kim Go Eun đang phải nhặt rác. Cô vào vai nữ thám tử Jung Tae Eul, đang đào bới bằng chứng để truy bắt tội phạm. Công việc này chẳng hề dễ dàng với Jung Tae Eul nhưng cô vẫn thực hiện đầy say mê với quyết tâm tìm ra manh mối.

Vai diễn của Kim Go Eun trong phim.

Lee Min Ho tái xuất màn ảnh.

Đại diện nhà sản xuất của The King: Eternal Monarch tiết lộ, mối tình giữa Lee Gon và Jung Tae Eul sẽ gặp nhiều khó khăn. Họ đến từ hai thế giới khác nhau, như hai đường thẳng song song, bất ngờ lại gặp nhau ở một điểm. Nhà sản xuất cũng hy vọng, Lee Min Ho và Kim Go Eun sẽ mang lại màu sắc mới mẻ cho câu chuyện tình yêu giả tưởng này.

Chi Chi