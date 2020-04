Lee Min Ho đẹp trai 'ná thở' trong teaser 'Quân vương bất diệt'

SBS vừa tung đoạn teaser mới nhất cho drama The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt). Điểm nhấn của đoạn phim là tạo hình hoàng đế cực điển trai của Lee Min Ho cùng những cảnh ngọt ngào với nữ chính Kim Go Eun.

Được viết bởi nhà biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook (biên kịch của Hậu duệ mặt trời), The King: Eternal Monarch là một bộ phim giả tưởng về hai vũ trụ song song. Một vũ trụ là Hàn Quốc hiện đại và ở một vũ trụ khác, Hàn Quốc là một đế chế được cai trị bởi nhà vua Lee Gon (Lee Min Ho). Cánh cổng giữa hai thế giới bị mở ra, khiến mọi việc trở nên hỗn loạn. Lee Gon đã hợp tác với thám tử Jung Tae Eul (do Kim Go Eun thủ vai) để đóng cánh cổng, cứu mọi người.

Lee Min Ho đẹp trai muốn 'nín thở' trong teaser 'Quân vương bất diệt'

Đoạn teaser của The King: Eternal Monarch bắt đầu với cảnh thơ ấu của Lee Gon khi chứng kiến vua cha bị đảo chính. Anh tự hỏi vì sao mình có thể sống sót đến giờ phút này. Sau đó, teaser chuyển sang cảnh gặp gỡ giữa Lee Gon và Jung Tae Eul. Cô nhìn anh đầy ngờ vực và hỏi anh có phải đến từ một thế giới khác, Lee Gon trả lời "Tôi đã chờ 25 năm để gặp em".

Đoạn video kết thúc với cảnh Lee Gon ôm Jung Tae Eul và thì thầm rằng cô là người duy nhất anh yêu giữa thế giới hư vô này.

Trong những bức ảnh mới, Lee Min Ho như bước ra từ truyện cổ tích khi anh mặc trang phục hoàng gia, cưỡi ngựa trắng chạy qua rừng.

Cảnh phim này được quay vào tháng 2 trong một khu rừng ở quận Gijang, Busan. Khi đến trường quay, đoàn làm phim đã bị vẻ đẹp tự nhiên của rừng tre gây ấn tượng mạnh, mặc cho việc quay phim giữa thời tiết lạnh giá trở nên khó khăn. Lee Min Ho quan tâm đến chú ngựa trắng - bạn diễn của mình hơn chính bản thân anh, thường xuyên kiểm tra để chắc chắn rằng nó không khó chịu trong cái lạnh.

The King: Eternal Monarch sẽ lên sóng ngày 17/4.

Chi Chi