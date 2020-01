'Ký sinh trùng' nhận 6 đề cử Oscar, bao gồm Phim hay nhất

Ngày 13/1, các đề cử của giải Oscar lần thứ 92 đã được công bố. Gây bất ngờ nhất trong danh sách này là bộ phim Hàn Quốc Ký sinh trùng (Parasite) của đạo diễn Bong Joon Ho - một trong 8 tác phẩm được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất.

Ngoài ra, Ký sinh trùng còn nhận đề cử ở 5 hạng mục khác bao gồm Kịch bản gốc xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Dựng phim xuất sắc, Sản xuất thiết kế xuất sắc và Phim nước ngoài xuất sắc.

Poster ấn tượng của 'Ký sinh trùng'.

Đây là lần đầu tiên một phim Hàn Quốc lọt vào danh sách đề cử Phim hay nhất tại Oscar. Đạo diễn Bong Joon Ho cũng là đạo diễn Hàn Quốc đầu tiên nhận được đề cử ở giải thưởng điện ảnh danh giá này.

Ra mắt vào tháng 5/2019, Ký sinh trùng đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình của khán giả và giới phê bình. Phim đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh ở Hàn Quốc và quốc tế, trở thành bộ phim Hàn đầu tiên nhận giải tại LHP Cannes và Quả cầu vàng.

Ký sinh trùng sẽ phải đối mặt với các đối thủ nặng ký khác tại hạng mục Phim hay nhất ở Oscar năm nay như Ford v Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917 và Once Upon a Time in Hollywood. Lễ trao giải Oscar năm nay được đánh giá là gay cấn và khó đoán khi những cái tên nằm trong hạng mục đề cử đều xuất sắc và nổi bật như nhau.

Danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng quan trọng của Oscar 2020:

Phim hay nhất:

"Ford v Ferrari"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little Women"

"Marriage Story"

"1917"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Parasite"

Nam chính xuất sắc:

Antonio Banderas - "Pain and Glory"

Leonardo DiCaprio - "Once Upon a Time in Hollywood"

Adam Driver - "Marriage Story"

Joaquin Phoenix - "Joker"

Jonathan Pryce - "The Two Popes"

Nữ chính xuất sắc:

Cynthia Erivo - "Harriet"

Scarlett Johansson - "Marriage Story"

Saoirse Ronan - "Little Women"

Charlize Theron - "Bombshell"

Renee Zellweger - "Judy"

Nam phụ xuất sắc:

Tom Hanks - "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Anthony Hopkins - "The Two Popes"

Al Pacino - "The Irishman"

Joe Pesci - "The Irishman"

Brad Pitt - "Once Upon a Time in Hollywood"

Nữ phụ xuất sắc:

Kathy Bates - "Richard Jewell"

Laura Dern - "Marriage Story"

Scarlett Johannson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Little Women"

Margot Robbie - "Bombshell"

Đạo diễn xuất sắc:

Martin Scorsese - "The Irishman"

Todd Phillips - "Joker"

Sam Mendes - "1917"

Quentin Tarantino - "Once Upon a Time in Hollywood"

Bong Joon Ho - "Parasite"

Phim hoạt hình xuất sắc:

"How to Train Your Dragon: The Hidden World"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

Kịch bản chuyển thể xuất sắc:

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little Women"

"The Two Popes"

Kịch bản gốc xuất sắc:

"Knives Out"

"Marriage Story"

"1917"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Parasite"

Chi Chi