'Ký sinh trùng' được làm lại

Theo Variety, HBO đã đạt được thỏa thuận với đạo diễn Bong Joon Ho và công ty nắm giữ bản quyền của Parasite là CJ Entertainment để có thể khai thác bản quyền và chuyển thể thành một series truyền hình ngắn tập chiếu trên hệ thống HBO.

Đạo diễn Bong Joon Ho dự kiến đóng vai trò giám đốc sản xuất cho phiên bản mới. Ngoài ra, HBO còn đang tiếp cận Adam McKay - đạo diễn của Vice (2018) cho vị trí tương tự.

Vẫn chưa rõ liệu bộ phim sẽ là bản làm lại thành tiếng Anh hay một dạng ngoại truyện nào đó. Nhưng với tiếng vang lớn của Parasite trong năm qua, đây được coi là dự án đáng mong đợi.

Đạo diễn Bong Joon Ho nhận giải Quả Cầu Vàng hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc cho 'Ký sinh trùng'. Ảnh: THR.

Ký sinh trùng liên tiếp nhận được các đề cử tiền Oscar quan trọng của PGA, DGA, WGA và BAFTA. Đầu tuần này, tác phẩm thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Quả Cầu Vàng 2020. Do đó, giới chuyên môn đánh giá cơ hội thắng tại Oscar 2020 của bộ phim rất lớn. Không ít người kỳ vọng Ký sinh trùng sẽ có đề cử Phim truyện xuất sắc và làm nên lịch sử cho điện ảnh xứ kim chi.

Ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim Cannes 2019 và giành giải Cành cọ vàng, Ký sinh trùng là tác phẩm lấy chủ đề sự phân cách giàu - nghèo trong xã hội hiện đại Hàn Quốc. Từng cá nhân của gia đình nhà Kim nghèo khó đã lừa lọc và khôn khéo thâm nhập vào gia đình giàu có của ông Park. Tuy nhiên, hàng loạt sự kiện mà cả hai bên không thể ngờ tới đã xảy ra.

Ký sinh trùng là bộ phim thứ bảy của đạo diễn Bong Joon Ho, theo sau các tác phẩm từng gây tiếng vang như Barking Dogs Never Bite (2000), Memories of Murder (2003), The Host (2006), Mother (2009), Snowpiercer (2013) và Okja (2017).

Tham gia bộ phim có các diễn viên Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam và Lee Jung Eun. Đạo diễn Bong Joon Ho là đồng tác giả kịch bản với Han Ji Won.

'Ký Sinh Trùng' nhận lời khen của giới phê bình, là “một trong những bộ phim hay nhất Cannes 2019” Trailer phim.

Gnouchnam (Theo Variety)