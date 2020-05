Kim Yoo Jung xinh như nữ thần bên Ji Chang Wook

Kim Yoo Jung sẽ hóa thân thành nhân viên cửa hàng tiện lợi trong drama tối thứ 6 - thứ 7 của đài SBS tên Backstreet Rookie.

Kim Yoo Jung trong tạo hình phim mới.

Backstreet Rookie là phim hài lãng mạn dựa trên bộ webtoon cùng tên, lấy bối cảnh tại một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Kim Yoo Jung vào vai Jung Saet Byul, cô nhân viên làm việc ca đêm tại cửa hàng tiện lợi do Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook thủ vai) làm chủ. Với tính cách kỳ quặc, sự hiện diện của Jung Saet Byul đã làm xáo trộn không khí yên tĩnh của cửa hàng tiện lợi này.

Những bức ảnh đầu tiên của Kim Yoo Jung trong vai Jung Saet Byul được đoàn phim chia sẻ. Nữ diễn viên sinh năm 1999 khoe vẻ tươi trẻ, rạng rỡ trong bộ đồng phục. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc dậy thì thành công của "sao nhí".

Nữ diễn viên 21 tuổi ngày càng xinh đẹp.

Kim Yoo Jung được các nhà làm phim nhận xét đã "tạo ra một nhân vật bạn không thể không yêu" trong Backstreet Rookie.

Đây là lần đầu tiên Kim Yoo Jung hợp tác cùng đàn anh Ji Chang Wook. Dù hơn bạn diễn 12 tuổi, Ji Chang Wook được nhận xét trông vẫn trẻ trung, không bị "lệch pha". Khán giả hy vọng hai diễn viên lấy lại phong độ sau cú "flop" từ Clean with Passion for Now và Melting Me Softly trước đó.

Cặp diễn viên chính chênh nhau 12 tuổi.

Phim dự kiến phát sóng ngày 12/6 trên kênh SBS, tiếp sóng phim Quân vương bất diệt của Lee Min Ho.

Chi Chi