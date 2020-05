Kim Soo Hyun u buồn trong teaser phim mới

Đài tvN vừa tung teaser cho drama lãng mạn sắp lên sóng It’s Okay to Not Be Okay (tên cũ: Psycho But It’s Okay). Kim Soo Hyun xuất hiện với ánh mắt u buồn. Anh phải chăm sóc cho người anh trai mắc chứng tự kỷ đang không ngừng la hét. Những cảnh phim tối tăm, mơ hồ làm nổi bật dáng vẻ buồn bã, chất chứa nhiều tâm sự của Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun 'chạy trốn' tình yêu trong teaser drama mới

Kim Soo Hyun vào vai Moon Kang Tae, một nhân viên y tế cộng đồng làm việc tại cơ sở điều trị tâm thần. Anh trai Moon Sang Tae (Oh Jung Se) mắc chứng tự kỷ. Kang Tae đổ lỗi rằng chính anh trai là người khiến anh muốn chạy trốn khỏi mọi mối quan hệ.

Kim Soo Hyun vào vai nhân viên y tế với nhiều bất hạnh.

Nữ chính của phim là Seo Ye Ji trong vai Go Moon Young, một nhà văn viết truyện cho trẻ em mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nhân vật Go Moon Young xuất hiện khi cuồng loạn khi bí ẩn trong đoạn teaser. Giọng nói của Moon Kang Tae vang lên: "Rồi tôi bắt đầu tự hỏi rằng tôi không muốn chạy trốn nữa. Nếu như tình yêu khiến người ta cảm thấy mình đang chết dần đi, vậy đó chẳng phải cách dễ dàng nhất để từ bỏ thế gian này hay sao".

It’s Okay to Not Be Okay sẽ lên sóng vào 20/6. Phim xoay quanh một nhân viên y tế không có thời gian dành cho bản thân, phải vất vả mưu sinh và chăm sóc người anh trai tự kỷ. Anh được chữa lành bởi nữ nhà văn không hề biết tình yêu là gì. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun trong vai nam chính sau khi xuất ngũ.

Chi Chi