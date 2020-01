Jung Hyuk vượt biên hôn Se Ri đắm đuối trong tập 9 'Hạ cánh nơi anh'

Drama Hàn Quốc Hạ cánh nơi anh (Crash landing on you) tiếp tục đốn tim khán giả với diễn biến tình cảm ngày một thăng hoa của 2 nhân vật chính Ri Jung Hyuk (Huyn Bin) và Yoon Se Ri (Son Ye Jin). Tập 9 tiết lộ danh tính người đứng sau vụ bắt cóc Se Ri chính là Cục trưởng Tổng cục Chính trị. Tuy nhiên trái với dự đoán của khán giả rằng tính mạng Se Ri có thể lâm nguy thì mỹ nữ nhà tài phiệt Hàn Quốc vẫn bình an vô sự, thậm chí còn được đối xử tử tế trong tư gia bố mẹ Jung Hyuk.

Ri Jung Hyuk chơi lại bản nhạc viết trong thời gian du học Thụy Sĩ, sau khi nghe tin anh trai mất.

Sau kế hoạch trá hình vận động viên đi thi đấu quốc tế để trốn về nước thất bại, Jung Hyuk vẫn kiên trì tìm cách giúp Se Ri. Tranh thủ lúc có đào binh nơi tiền tuyến, trung đội trưởng Ri đã xin bàn giao khẩn cấp, nhân cơ hội đưa Saeri quay lại biên giới. Kế hoạch lần này thiên thời, địa lợi, nhân hoà nên được thực hiện êm thấm.

Kết phim là cảnh chia tay đầy nước mắt, Jung Hyuk dẫn Saeri đi vòng vòng quanh đoạn đường đã gỡ mìn trước ranh giới phía Nam trong đêm. Vì không muốn chia tay người thương ngay lập tức nên anh giả mù đường và đi lạc tới gần sáng. Đến ranh giới 2 miền, Jung Hyuk khẳng định "đây là đoạn dây thép gai ngăn cách 2 đất nước, anh không thể bước qua", nhưng chỉ ngay sau khi Saeri bước qua 3 bước, chàng Trung đội trưởng đã không cầm được lòng mà chạy theo níu cô lại và "khoá môi" ngọt ngào.

Trước đó, khán giả cũng được phen vừa khóc vừa cười với màn ghen tuông trẻ con của Jung Hyuk. Anh sợ rằng Se Ri sau khi trở về sẽ hẹn hò với đàn ông khác mà quên mình. Hậu chia tay được preview trong tập 10 sẽ là chuỗi ngày mất ăn mất ngủ của anh lính trẻ, lần đầu tiên đồng đội chứng kiến Trung đội trưởng Ri lạnh lùng quyết đoán bị thất tình. Tập 10 sau khi sắp xếp tạm ổn cho nhân vật nữ chính, sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp mới với nhân vật phản diện Jo Chul Gang.

Cảnh khoá môi ngọt ngào cuối tập 9 cũng là lần thứ ba Jung Hyuk và Se Ri hôn nhau.

Dù là định mệnh của đời nhau, trong vô thức hay có ý thức, Jung Hyuk từng hai lần cứu sống Se Ri, nhưng nhìn vào bối cảnh chính trị có thể thấy tình yêu đẹp khó lòng có một "happy ending". Nhiều khán giả dự đoán, kết thúc phim sẽ là lời úp mở chia ly, nhưng sau đó cả 2 vẫn có thể tái hợp ngắn ngủi ở Thuỵ Sĩ - nơi bắt đầu định mệnh.

Hạ cánh nơi anh đang giữ Top 1 tìm kiếm xứ Hàn. Phim sóng vào 19h (giờ Hà Nội) thứ bảy và chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN và được phát lại trên Netflix với phụ đề tiếng Việt vào 21h cùng ngày.

Trúc An