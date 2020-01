Hyun Bin và Son Ye Jin: Trên phim đã lãng mạn, trong trường quay còn ngọt ngào hơn

Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) vẫn đang là drama được khán giả quan tâm nhiều nhất hiện nay. Bộ phim có sự tham gia của Hyun Bin và Son Ye Jin đang dẫn đầu rating với con số 11,3% cho tập phim mới nhất. Đáp lại tình cảm của khán giả, đài tvN đã phát hành một video hậu trường mới của Crash Landing on You. Những hình ảnh đằng sau các cảnh phim đã được hé lộ.

Hyun Bin và Son Ye Jin tập trung cao độ cho cảnh hôn trong 'Hạ cánh nơi anh' Hậu trường phim.

Video mở đầu bằng cảnh Hyun Bin chạy xe mô tô. Nam diễn viên tự mình thực hiện những cảnh hành động nguy hiểm cho bộ phim này. Cảnh chạy xe của Hyun Bin cũng đầy quyến rũ. Tuy đóng các cảnh hành động một cách hoàn hảo, Hyun Bin lại quên mất phần diễn của mình khi tương tác với Son Ye Jin. Điều này đã khiến cô bạn thân tức giận và chạy đến đánh Hyun Bin vì phải quay lại.

Có thể thấy trong hậu trường, Hyun Bin và Son Ye Jin tương tác với nhau rất tự nhiên và vui vẻ, đúng như những người bạn thân lâu năm.

Hậu trường được khán giả mong đợi nhất là cảnh Jung Hyuk (Hyun Bin) và Yoon Se Ri (Son Ye Jin) hôn nhau dưới mưa bên ngoài bệnh viện. Khi lên phim, đây là một cảnh cảm động. Yoon Se Ri đã rơi nước mắt trong khoảnh khắc này. Thế nhưng ở hậu trường, Son Ye Jin không thể ngừng cười. Cứ mỗi khi tập luyện, Son Ye Jin lại phá lên cười còn Hyun Bin thì bày tỏ, chúng tôi không thể làm điều này.

Để cảnh hôn được hoàn tất, cả hai phải tập trung cao độ để thực hiện, vì đạo diễn đã quay rất nhiều góc độ cho cảnh này. Liên tục bị máy quay áp sát, Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn cố gắng để giữ được cảm xúc ở mức cao. Cuối cùng, khi đóng xong, Son Ye Jin chia sẻ, cô không biết đóng cảnh hôn với Hyun Bin lại khó đến như vậy.

Crash Landing on You kể về chuyện tình giữa nữ thừa kế giàu có Yoon Se Ri và quân nhân Triều Tiên Ri Jung Hyuk. Trong một lần nhảy dù, Se Ri lạc sang Triều Tiên và tình cờ gặp Jung Hyuk. Thay vì bắt giữ, anh lại liên tục giúp đỡ, che giấu thân phận giúp Se Ri. Khi cả hai dần nảy sinh tình cảm thì họ buộc phải chia xa, khó lòng gặp lại.

Phim đan xen yếu tố lãng mạn và hài hước, cũng như nhiều tình tiết kịch tính. Sự kết hợp giữa hai ngôi sao hạng A của Hàn Quốc đã mang đến những màn tương tác bùng cháy cho phim.

Chi Chi